ड्रग्स पार्टी मामले में ऐक्शन में ANC, श्रृद्धा कपूर के भाई सिद्धांत को किया तलब, ओरी पर भी शिकंजा

संक्षेप: ड्रग्स पार्टी मामले में पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री श्रृद्धा कपूर के बाई सिद्धांत कपूर को भी समन भेजा है। पुलिस ने इसके अलावा ओरी को भी 26 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है।

ड्रग्स का काला साया एक बार फिर से बॉलीवुड के ऊपर मंडराने लगा है। सोशल मीडिया इन्फलुएंसर और बॉलीवुड हीरोइनों के करीबी माने जाने वाले ओरी उर्फ ओरहान अवत्रमानी के बाद अब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने अभिनेत्री श्रृद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को भी समन भेजा है। पुलिस के मुताबिक सिद्धांत को 25 नवंबर के लिए तलब किया गया है, वहीं ओरी को 26 नवबंर के लिए समन भेजा गया है। इससे पहले ओरी को गुरुवार को पुलिस को सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके वकील ने पुलिस के सामने आकर 25 नवंबर तक का वक्त मांगा था।

एंटी नारकोटिक्स सेल के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को ड्रग्स पार्टी के मामले में समन इसलिए भेजा गया है क्योंकि उसका नाम ड्रग तस्कर सलीम मोहम्मद सुहैल शेख से पूछताछ के दौरान सामने आया था। शेख 252 करोड़ के मेफेड्रोन जब्ती मामले में मुख्य आरोपी है।

पुलिस के मुताबिक शेख ने दावा किाय है कि जिन रेव पार्टीज का वह आयोजन करता था, उनमें से कुछ में बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, राजनेता और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार भी शामिल होता था। इसमें शेख ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी और श्रृद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का नाम भी बताया था। कई रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें नोरा फतेही का नाम भी शामिल है।

पुलिस ने बताया कि चूंकि ओरी का नाम इसमें सीधे तौर पर सामने आया है। इसलिए उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार को बुलाया गया था। लेकिन वह पेश नहीं हुए। उनकी जगह पर उनके वकील ने 25 नवंबर तक का वक्त मांगा था।