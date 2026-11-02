अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस, चक्रवात मुरासु भीषण तूफान बना; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें
बिहार विधानसभा स्पीकर ने अनंत सिंह को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। जेडीयू ने उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मुरासु भीषण तूफान में बदल गया है। हवा की रफ्तार 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
Top News Today: बिहार विधानसभा स्पीकर ने अनंत सिंह को नोटिस जारी किया है। जेडीयू की शिकायत पर उनकी विधायकी खत्म करने पर विचार हो रहा है। सात दिन में जवाब मांगा गया है। वहीं, चक्रवात मुरासु भीषण तूफान में बदल गया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...
अनंत सिंह को विधानसभा से नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा
बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को नोटिस भेज दिया है। जेडीयू ने उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह ने पार्टी के खिलाफ काम किया। एमएलसी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ जन सुराज के प्रत्याशी का प्रचार करने पर अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद जेडीयू ने स्पीकर को शिकायत दी। अनंत सिंह को 7 दिन के अंदर अपना जवाब देना होगा। स्पीकर ने कहा कि उनका पक्ष सुनने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...
चक्रवात ‘मुरासु’ भीषण तूफान बना
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मुरासु अब भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ओडिशा सरकार ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिणी ओडिशा में भारी बारिश की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक, तूफान 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह के बीच यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। हवा की रफ्तार 100-110 किमी प्रति घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 120 किमी तक पहुंच सकती है। पढ़ें पूरी खबर...
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- कृष्ण विरोधी नहीं हूं
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान कृष्ण पर दिए अपने बयान की सफाई दी है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वे भाव में बोल गए और गलती हो गई। शास्त्री ने कहा कि उन्होंने भगवान राम और कृष्ण की तुलना करते हुए भावुक होकर बात कही थी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण के विरोधी नहीं हैं और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफी मांगते हैं। पढ़ें पूरी खबर...
इमरान खान ने बिना शर्त माफी मांगी
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने हलफनामा दिया कि आगे भारत में किसी राजनीतिक प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार कर ली और देश छोड़ने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि ओसीआई कार्ड धारक होने के नाते उन्हें भारत के नागरिकों जैसे अधिकार नहीं हैं। वे यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। पढ़ें पूरी खबर...
राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान
बीसीसीआई ने राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को कप्तानी दी गई है। रजत पाटीदार उपकप्तान हैं। टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा समेत अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। टीम में कुल 15 खिलाड़ी हैं। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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