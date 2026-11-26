आनंद मोहन को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा रिहाई का फैसला; एक महीने का वक्त
सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई रद्द कर दी। बिहार सरकार के फैसले को पलटते हुए अदालत ने एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जानें 1994 के हत्याकांड से लेकर रिहाई और कोर्ट के ताजा फैसले तक पूरा मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दी गई समयपूर्व रिहाई की छूट रद्द कर दी है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 2023 के फैसले को रद्द करते हुए आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने बिहार सरकार को कानून के अनुसार नए सिरे से उनकी रिहाई पर विचार करने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए मृत अधिकारी की पत्नी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा।
यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने गुरुवार को सुनाया। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति में किए गए संशोधन को भी असंवैधानिक ठहराया, जिसके जरिए ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र बनाया गया था।
1994 में क्या हुआ था?
यह मामला 5 दिसंबर 1994 का है, जब बिहार के तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी (DM) जी कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में भीड़ ने हत्या कर दी थी। उस समय आनंद मोहन बिहार पीपुल्स पार्टी (BPP) के नेता थे। कृष्णैया की हत्या मुजफ्फरपुर के चर्चित नेता छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार से जुड़े जुलूस के दौरान हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद कृष्णैया पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। आनंद मोहन पर सीधे हत्या करने के बजाय भीड़ को उकसाने की भूमिका का आरोप साबित हुआ। इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था।
सजा से लेकर रिहाई तक का घटनाक्रम
- 5 दिसंबर 1994: तत्कालीन गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में हत्या।
- 3 अक्टूबर 2007: ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को हत्या और अपराध के लिए उकसाने के आरोपों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।
- दिसंबर 2008: पटना हाईकोर्ट ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
- जुलाई 2012: सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
- अप्रैल 2023: बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषियों को समयपूर्व रिहाई के लिए विचार किए जाने की पात्रता मिल गई।
- 24 अप्रैल 2023: बिहार सरकार की छूट के बाद आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए।
- 26 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया और एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
बिहार सरकार ने किस नियम में बदलाव किया था?
आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता बिहार सरकार के जेल नियमों में किए गए बदलाव से खुला था। पहले बिहार की remission policy यानी छूट नीति के तहत ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र नहीं माना जाता था, और ऐसे मामलों में निर्धारित अवधि की सजा पूरी करने के बाद भी रिहाई पर प्रतिबंध था।
बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को बिहार जेल मैनुअल, 2012 के नियम 481(1)(a) में संशोधन किया। इस संशोधन के जरिए सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या के दोषियों को भी 'क्षमा' के लिए पात्र श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आनंद मोहन को 24 अप्रैल 2023 को रिहा कर दिया गया।
कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती दी थी?
मृत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी तेलुगु उमादेवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के संशोधन और आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता बनाया और रिहाई पर विचार करते समय उनके आपराधिक रिकॉर्ड, जेल में आचरण और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को सही ढंग से सामने नहीं रखा गया।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया था कि दोषी की समयपूर्व रिहाई पर फैसला लेते समय उस नीति को लागू किया जाना चाहिए जो अपराध और दोषसिद्धि के समय प्रभावी थी। याचिका में जेल के भीतर कथित घटनाओं और अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी remission प्रक्रिया में नजरअंदाज किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया था।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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