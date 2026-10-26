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एक ऑडियो, 500 करोड़ और मनोज जरांगे: संजय राउत ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, ED जांच कराने की मांग

By Shubham Sharma
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संजय राउत का यह पत्र मनोज जरांगे की ओर से पिछले हफ्ते जारी की गई उस कथित ऑडियो क्लिप के बाद आया है, जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था।

Sanjay Raut Manoj Jarange Amit shah
संजय राउत ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, ED जांच कराने की मांग

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को 500 करोड़ रुपए दिए जाने के सनसनीखेज दावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया उबाल आ गया है। शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और महाराष्ट्र पुलिस से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

संजय राउत का यह पत्र मनोज जरांगे की ओर से पिछले हफ्ते जारी की गई उस कथित ऑडियो क्लिप के बाद आया है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था।

500 करोड़ की कथित ऑडियो क्लिप: क्या है पूरा विवाद?

दरअसल मनोज जरांगे ने एक कथित ऑडियो क्लिप सार्वजनिक की थी। इसमें बातचीत के दौरान यह दावा किया गया था कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए जरांगे पाटिल को 500 करोड़ रुपए दिए गए थे।

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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी ओर से किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

मनोज जरांगे ने किसी भी तरह का पैसा लेने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि वे किसानों और आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें और मराठा आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई है। जरांगे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस मामले की जड़ तक जाने की मांग की है।

संजय राउत का गृह मंत्री को खत: यह मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस है

अमित शाह को लिखे अपने पत्र में संजय राउत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कई तीखे सवाल उठाए हैं।

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उन्होंने कहा, "यह बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। जांच इस बात की होनी चाहिए कि आखिर 500 करोड़ रुपए किसको दिए गए? अगर यह रकम जरांगे पाटिल तक नहीं पहुंची, तो फिर यह भारी-भरकम राशि कहां गायब हो गई? इतना बड़ा काला धन कहां से आया और कहां गया? यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक केस है।"

संजय राउत ने ईडी पर तंज कसते हुए 2021 के अनिल देशमुख मामले की याद दिलाई।

राउत ने कहा, "मार्च 2021 में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का सिर्फ बिना सबूत का आरोप लगाया था, फिर भी ईडी ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसकी तुलना में मनोज जरांगे की ओर से सार्वजनिक की गई ऑडियो क्लिप एक स्पष्ट सबूत है और रकम भी 500 करोड़ रुपए की है।"

राहुल गांधी के एजेंडे के लिए राउत ने AI से बनाया फर्जी ऑडियो: BJP

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संजय राउत के दावों और इस ऑडियो क्लिप पर जोरदार हमला बोला है।

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शनिवार को बीजेपी ने आरोप लगाया कि संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाने और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके यह फर्जी ऑडियो क्लिप तैयार की है।

इन आरोपों पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने दावा किया कि यह ऑडियो क्लिप खुद बीजेपी के ही एक एमएलसी ने लीक की है, जो बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी और गलाकाट प्रतिस्पर्धा का नतीजा है।

फिलहाल, 500 करोड़ रुपए के इस कथित लेन-देन के खुलासे के बाद महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

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शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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