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पेपर बनाने वाले टीचर्स की परिचित ने किया था NEET कांड; CBI ने NTA को सब बता दिया

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर जांच जारी है। अब पता चला है कि इसकी एक वजह ट्रांसलेशन और पेपर बनाने का काम एक ही समूह को देना हो सकती है। फिलहाल, सीबीआई जांच कर रही है और जरूरी जानकारी NTA को दी गई है।

NEET
NEET पेपर लीक को लेकर जांच जारी है और पेपर बनाने वाला पैनल रडार पर माना जा रहा है। (Santosh Kumar/HT)

नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक ही शिक्षकों के समूह को प्रश्न पत्र तैयार करने और अनुवाद करने का काम सौंप दिया था, जिससे परीक्षा प्रभावित हुई। सीबीआई ने इस गंभीर खामी के बारे में एनटीए को बता दिया है और संभावना है कि वे इसे अपनी औपचारिक सिफारिशों में भी शामिल करें।

नीट परीक्षा की गड़बड़ी वर्ष 2024 के लीक से बिल्कुल अलग थी। वर्ष 2024 में केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से पेपर चोरी और प्रसारित हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने एनटीए को सुरक्षा और परिवहन से जुड़े कई सुझाव दिए थे। एनटीए ने इन बदलावों को वर्ष 2025 और 2026 में लागू भी किया, जिसके कारण पेपर लीक नहीं हुआ।

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ऐसे फैला पेपर

जांच में पता चला कि शिक्षकों की परिचित ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे ने ट्यूशन पढ़ने वाले कुछ छात्रों से यह क्वेश्चन बैंक हासिल कर लिया। उसने इसे प्रश्न पत्र के फॉर्मेट में टाइप कराया और धनंजय निवृत्ति लोखंडे को बेच दिया, जिसने आगे कई राज्यों में बिचौलियों के जरिए इसे लाखों रुपये में फैलाया। सूत्रों का कहना है कि अगर वाघमारे इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती, तो यह मामला इतने बड़े पैमाने पर सामने नहीं आता। इसके बाद सीबीआई ने मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया।

पुणे के तीन शिक्षकों ने याद किए सवाल

सीबीआई की जांच में सामने आया कि एनटीए के पैनल में शामिल तीन विषय विशेषज्ञों केमिस्ट्री के शिक्षक पी वी कुलकर्णी, फिजिक्स की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांढरे और बायोलॉजी की शिक्षिका मनीषा संजय हवलदार को पेपर सेटिंग के साथ-साथ मराठी अनुवाद का काम भी सौंपा गया था।

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नीट परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नीट के परिणाम को चुनौती देने वाले चार छात्रों की याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। अदालत ने निराधार आरोप लगाने पर प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति एनबी सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति एडी शिंदे ने सुनवाई की। उप सॉलिसिटर जनरल अजय तलहार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जब अदालत ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया, तो दो याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं।

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ऋचा देशपांडे, सोहम गावटे, अथर्व जगताप और राहुल अरुणा नाग ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिकाओं में दावा किया था कि उनके नीट नतीजे में दिख रहे अंक उनके प्रदर्शन से मेल नहीं खाते हैं और उनकी उत्तर पुस्तिका का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(हिन्दुस्तान अखबार के सहयोग से)

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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