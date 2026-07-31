पेपर बनाने वाले टीचर्स की परिचित ने किया था NEET कांड; CBI ने NTA को सब बता दिया
NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर जांच जारी है। अब पता चला है कि इसकी एक वजह ट्रांसलेशन और पेपर बनाने का काम एक ही समूह को देना हो सकती है। फिलहाल, सीबीआई जांच कर रही है और जरूरी जानकारी NTA को दी गई है।
नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक ही शिक्षकों के समूह को प्रश्न पत्र तैयार करने और अनुवाद करने का काम सौंप दिया था, जिससे परीक्षा प्रभावित हुई। सीबीआई ने इस गंभीर खामी के बारे में एनटीए को बता दिया है और संभावना है कि वे इसे अपनी औपचारिक सिफारिशों में भी शामिल करें।
नीट परीक्षा की गड़बड़ी वर्ष 2024 के लीक से बिल्कुल अलग थी। वर्ष 2024 में केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से पेपर चोरी और प्रसारित हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने एनटीए को सुरक्षा और परिवहन से जुड़े कई सुझाव दिए थे। एनटीए ने इन बदलावों को वर्ष 2025 और 2026 में लागू भी किया, जिसके कारण पेपर लीक नहीं हुआ।
ऐसे फैला पेपर
जांच में पता चला कि शिक्षकों की परिचित ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे ने ट्यूशन पढ़ने वाले कुछ छात्रों से यह क्वेश्चन बैंक हासिल कर लिया। उसने इसे प्रश्न पत्र के फॉर्मेट में टाइप कराया और धनंजय निवृत्ति लोखंडे को बेच दिया, जिसने आगे कई राज्यों में बिचौलियों के जरिए इसे लाखों रुपये में फैलाया। सूत्रों का कहना है कि अगर वाघमारे इस नेटवर्क में शामिल नहीं होती, तो यह मामला इतने बड़े पैमाने पर सामने नहीं आता। इसके बाद सीबीआई ने मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुणे के तीन शिक्षकों ने याद किए सवाल
सीबीआई की जांच में सामने आया कि एनटीए के पैनल में शामिल तीन विषय विशेषज्ञों केमिस्ट्री के शिक्षक पी वी कुलकर्णी, फिजिक्स की शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मांढरे और बायोलॉजी की शिक्षिका मनीषा संजय हवलदार को पेपर सेटिंग के साथ-साथ मराठी अनुवाद का काम भी सौंपा गया था।
नीट परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नीट के परिणाम को चुनौती देने वाले चार छात्रों की याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दीं। अदालत ने निराधार आरोप लगाने पर प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति एनबी सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति एडी शिंदे ने सुनवाई की। उप सॉलिसिटर जनरल अजय तलहार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि जब अदालत ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया, तो दो याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ले लीं।
ऋचा देशपांडे, सोहम गावटे, अथर्व जगताप और राहुल अरुणा नाग ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिकाओं में दावा किया था कि उनके नीट नतीजे में दिख रहे अंक उनके प्रदर्शन से मेल नहीं खाते हैं और उनकी उत्तर पुस्तिका का सत्यापन किया जाना चाहिए।
(हिन्दुस्तान अखबार के सहयोग से)
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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