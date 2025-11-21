छह दिन, आठ घंटे, 6100 किमी नॉन स्टॉप; हैरान कर देगी बाज की यह उड़ान; जानें क्या है खास
एक पक्षी की उड़ान कितनी हो सकती है? 100, 500 या 1000 किमी। लेकिन एक बाज पक्षी ने अपने उड़ान कौशल से हैरान कर दिया है। मात्र 150 ग्राम वजन वाले इस बाज ने 6000 किमी से ज्यादा की उड़ान भरी। वह भी बिना रुके हुए।
मणिपुर के जंगलों से उड़ान भरने के बाद यह बाज एक हफ्ते से भी कम समय में केन्या पहुंच गया। इस दौरान उसके साथ दो और बाज पक्षी थे, जिन्होंने भी क्रमश: 5600 और 5100 किमी की यात्रा की। यह सभी अमूर फाल्कन प्रजाति के हैं, जो आकार में सबसे छोटा बाज पक्षी होता है। इन सभी की निगरानी सैटेलाइट टैग के जरिए की जा रही थी। इनकी उड़ान से वैज्ञानिक भी हैरान हैं।
इन तीनों बाज पक्षियों के नाम अपापांग, अलांग और आहू हैं। इस उड़ान के दौरान इन तीनों ने जबर्दस्त ताकत का परिचय दिया। तीनों में सबसे आगे अपापांग रहा, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर का मार्कर लगा था। अपापांग बाज ने छह दिन और आठ घंटे में कुल 6100 किलोमीटर की यात्रा की। उसने उत्तर पूर्व भारत से उड़ान भरी और प्रायद्वीपीय भारत, अरब सागर और अफ्रीका के घने जंगलों से होता हुआ केन्या तक पहुंच गया। वैज्ञानिकों की जानकारी में इतने छोटे पक्षी द्वारा एक ही उड़ान में इतनी लंबी यात्रा करने का यह पहला मामला है।
दूसरे बाज के नाम यह कारनामा
दूसरा बाज पक्षी अलांग जो कि तीनों में उम्र में सबसे छोटा है, उसके ऊपर पीले रंग का टैग लगा था। अलांग ने छह दिन और 14 घंटे में 5600 किमी की यात्रा पूरी की। हालांकि इस दौरान उसने तेलंगाना में थोड़ी देर के लिए रात्रि विश्राम और करीब तीन घंटे का एक और विश्राम महाराष्ट्र में लिया। इसके बाद उसने जो उड़ान भरी तो फिर सीधे केन्या ही पहुंच गई। पहली बार प्रवास पर निकली छोटी उम्र के बाज के लिए यह काफी मायने रखता है।
तीसरे बाज का नाम आहू है, जिसके ऊपर लाल रंग का टैग लगा हुआ है। उसने थोड़ा उत्तर की तरफ से उड़ान भरते हुए पश्चिमी बांग्लादेश में थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया। इसके बाद फिर अरब सागर के ऊपर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। पांच दिन और 14 घंटे में 5100 किमी यात्रा करने के बाद आहू ने सोमालिया के उत्तरी हिस्से में अपना ठिकाना बनाया। अनुमान है कि वह अपने साथियों से मिलने के लिए केन्या पहुंच सकता है।