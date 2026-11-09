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अमृतपाल सिंह ने दादी के अंतिम संस्कार के लिए मांगी पैरोल, दाह संस्कार का इंतजार

By Shubham Sharma
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अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अमृतसर स्थित उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है।

Amitpal Singh
अमृतपाल सिंह की दादी कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था।

असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद खड़ूर साहिब (पंजाब) से निर्दलीय सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की 84 साल की दादी चरण कौर के निधन के बाद परिवार ने उनके अंतिम संस्कार के लिए अमृतपाल की अस्थायी रिहाई यानी पैरोल की मांग की है। सोमवार को अमृतसर की स्थानीय अदालत में इस संबंध में एक औपचारिक याचिका दायर की गई।

अमृतपाल सिंह की दादी कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अमृतसर स्थित उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है और पैरोल याचिका पर फैसले के इंतजार में परिवार ने अंतिम संस्कार को फिलहाल तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया है।

'मानवीय आधार पर मिले पैरोल'

अमृतसर कोर्ट परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए अमृतपाल सिंह के बचाव पक्ष के वकील हरजोत सिंह मान और करमवीर सिंह ने याचिका दाखिल करने की पुष्टि की।

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वकीलों ने अदालत से आग्रह किया है कि कानूनी पहलुओं के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए सांसद अमृतपाल सिंह और जेल में बंद परिवार के अन्य सदस्यों को अंतिम संस्कार, अस्थि संचयन और भोग की रस्मों में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल दी जाए।

गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले अमृतसर अदालत की अनुमति के बाद डिब्रूगढ़ जेल से अमृतपाल सिंह की अपनी बीमार दादी से 10 मिनट की वीडियो कॉल पर बात कराई गई थी।

कानूनी टीम और परिजनों ने पैरोल याचिका का विरोध करने पर सरकार की आलोचना की और कहा कि व्यक्तिगत दुख के समय को राजनीतिक हितों से अलग रखा जाना चाहिए।

अजनाला कांड और डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं अमृतपाल

अमृतपाल सिंह का पूरा मामला सुरक्षा और कानूनी पेचीदगियों से घिरा हुआ है।

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फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले और हिंसा के बाद अप्रैल 2023 में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया था।

असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए ही अमृतपाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ूर साहिब सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी जीत दर्ज की थी।

अप्रैल 2026 में NSA की अवधि खत्म होने पर पंजाब पुलिस ने जेल के अंदर से ही अजनाला मामले में उन्हें औपचारिक रूप से फिर गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार सुरक्षा कारणों से उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है।

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अदालत की ओर से पैरोल याचिका पर दिए जाने वाले फैसले और राज्य सरकार के रुख पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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