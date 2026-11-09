अमृतपाल सिंह ने दादी के अंतिम संस्कार के लिए मांगी पैरोल, दाह संस्कार का इंतजार

अमृतपाल सिंह की दादी चरण कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अमृतसर स्थित उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है।

अमृतपाल सिंह की दादी कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था।

असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद खड़ूर साहिब (पंजाब) से निर्दलीय सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह की 84 साल की दादी चरण कौर के निधन के बाद परिवार ने उनके अंतिम संस्कार के लिए अमृतपाल की अस्थायी रिहाई यानी पैरोल की मांग की है। सोमवार को अमृतसर की स्थानीय अदालत में इस संबंध में एक औपचारिक याचिका दायर की गई।

अमृतपाल सिंह की दादी कौर का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अमृतसर स्थित उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है और पैरोल याचिका पर फैसले के इंतजार में परिवार ने अंतिम संस्कार को फिलहाल तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया है।

'मानवीय आधार पर मिले पैरोल' अमृतसर कोर्ट परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए अमृतपाल सिंह के बचाव पक्ष के वकील हरजोत सिंह मान और करमवीर सिंह ने याचिका दाखिल करने की पुष्टि की।

वकीलों ने अदालत से आग्रह किया है कि कानूनी पहलुओं के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए सांसद अमृतपाल सिंह और जेल में बंद परिवार के अन्य सदस्यों को अंतिम संस्कार, अस्थि संचयन और भोग की रस्मों में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल दी जाए।

गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले अमृतसर अदालत की अनुमति के बाद डिब्रूगढ़ जेल से अमृतपाल सिंह की अपनी बीमार दादी से 10 मिनट की वीडियो कॉल पर बात कराई गई थी।

कानूनी टीम और परिजनों ने पैरोल याचिका का विरोध करने पर सरकार की आलोचना की और कहा कि व्यक्तिगत दुख के समय को राजनीतिक हितों से अलग रखा जाना चाहिए।

अजनाला कांड और डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं अमृतपाल अमृतपाल सिंह का पूरा मामला सुरक्षा और कानूनी पेचीदगियों से घिरा हुआ है।

फरवरी 2023 में अमृतसर के अजनाला थाने पर हुए हमले और हिंसा के बाद अप्रैल 2023 में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया था।

अप्रैल 2026 में NSA की अवधि खत्म होने पर पंजाब पुलिस ने जेल के अंदर से ही अजनाला मामले में उन्हें औपचारिक रूप से फिर गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार सुरक्षा कारणों से उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा गया है।