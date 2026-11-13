अमृतपाल सिंह को मिली एक दिन की परोल, तीन साल में पहली बार जेल से बाहर आएंगे
खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल सिंह को एक दिन की परोल मिल गई है। 8 नवंबर को उनकी दादी का निधन हो गया था। इसके बाद परोल के इंतजार में ही उनका अंतिम संस्कार नही किया गया।
खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल सिंह को एक दिन की परोल मिल गई है। 8 नवंबर को उनकी दादी का निधन हो गया था। इसके बाद परोल के इंतजार में ही उनका अंतिम संस्कार नही किया गया। अमृतपाल सिंह 2023 में अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत केस दर्ज किया गया था। उसके साथ 9 अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई थी। अमृतपाल सिंह कई बार परोल की मांग कर चुके हैं। हालांकि तीन साल में पहली बार है जब उन्हें एक दिन की राहत दी गई है।
अकाली दल वारिस पंजाब दे' के नेता मनप्रीत सिंह अयाली ने मंगलवार को जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल देने की मांग की थी। सिंह की दादी चरण कौर (84) का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया था। परिवार ने सोमवार को उनका अंतिम संस्कार तीन दिन के लिए टाल दिया और सरकार से सांसद को इस रस्म में शामिल होने के लिए पैरोल देने का आग्रह किया।
परिवार ने अमृतपाल सिंह की अस्थायी रिहाई के लिए अमृतसर की एक अदालत का रुख भी किया था। उनकी दादी के पार्थिव शरीर को अमृतसर स्थित उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में रखा गया है। अयाली ने सिंह को पैरोल देने की मांग करते हुए कहा कि जघन्य अपराधों के आरोपी लोगों को बार-बार पैरोल दी जाती है, जबकि सिख राजनीतिक कैदियों को बुनियादी मानवीय राहत तक देने से इनकार किया जाता है।
जेल से ही जीता था चुनाव
आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह ने जेल में रहते हुए 2024 में खडूर साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसे ना तो चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली और ना ही संसद के सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई। अमृतपाल सिंह अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है और 2012 में वह नौकरी की तलाश में दुबई चला गया था। इसके बाद जब वह खालिस्तानियों के संपर्क में आया और खालिस्तानी भिंडरावाले की विचारधारा से जुड़ गए।
वह जब भारत लौटा तो खालिस्तानी अजेंडा चलाने लगा। 23 फरवरी 2023 को वारिस पंजाब दे के मुखिया ने अपने साथी की रिहाई के लिए हजारों समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर कब्जा करने की कोशिश की। उसके आगे पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसके बाद अमृतपाल साथियों समेत फरार हो गया। 36 दिनों के बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका। गिरफ्तारी के बाद उसे डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें