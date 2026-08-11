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इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा चुनाव, खालिस्तानियों ने पंजाब इलेक्शन के लिए दिया टिकट

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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केहर सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश का मुख्य सरगना माना गया था। उसे 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। अब उसका बेटा चुनाव लड़ेगा।

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इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा चुनाव

इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचने वाले के बेटा चुनाव लड़ेगा। जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल यानी वारिस पंजाब दे ने उसे 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी ने इसके साथ ही पंजाब चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश के दोषी केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को फतेहगढ़ साहिब जिले की बस्सी पठाणा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है।

वारिस पंजाब दे ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वारिस पंजाब दे के कार्यकारी अध्यक्ष और अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह और फरीदकोट के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह भी खालसा मौजूद थे। बता दें कि पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले खालिस्तानियों ने भी अपना दावा ठोक दिया है।

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सतवंत सिंह का पहला चुनाव

61 वर्षीय सतवंत सिंह बस्सी पठाणा के मुस्तफाबाद गांव के रहने वाला है और बैंक से रिटायर्ड अधिकारी है। यह उसका पहला चुनाव होगा। हालांकि इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सतवंत सिंह ने फरीदकोट से चुनाव जीतने वाले सरबजीत सिंह खालसा के लिए चुनाव प्रचार किया था। सरबजीत इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा है।

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पिता को हुई थी फांसी

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास पर उनके ही दो बॉडीगार्ड्स, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मार दी थी। सतवंत सिंह के पिता केहर सिंह को इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश का मुख्य साजिशकर्ता माना गया। बाद में 6 जनवरी 1989 को केहर सिंह को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी।

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क्या होगा पार्टी का चुनावी एजेंडा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तरसेम सिंह ने कहा है कि पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि पार्टी के सिद्धांतों, पंजाब के अधिकारों और कौम के लिए कुर्बानियां देने वाले परिवारों के सम्मान की रक्षा करना है। तरसेम सिंह ने कहा कि सतवंत सिंह को टिकट देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पार्टी कुर्बानी देने वाले परिवारों का पूरा सम्मान करती है।

Jagriti Kumari

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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