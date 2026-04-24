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रासुका खत्म, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी रिहाई! अब इस मामले में गिरफ्तार हुआ अमृतपाल सिंह

Apr 24, 2026 10:34 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अमृतसर
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खदूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को NSA की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद अजनाला थाना हिंसा मामले में डिब्रूगढ़ जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूरी खबर पढ़ें।

रासुका खत्म, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी रिहाई! अब इस मामले में गिरफ्तार हुआ अमृतपाल सिंह

अमृतसर पुलिस ने गुरुवार को खडूर साहिब से निर्दलीय लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उसके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की मियाद पूरी होने के बाद, अजनाला पुलिस स्टेशन में हुई हिंसा के मामले में की गई है।

अदालती कार्यवाही और पुलिस रिमांड

गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजनाला की सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने केवल 2 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की। इस अवधि के दौरान अमृतपाल डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन में ही रहेगा।

हाईकोर्ट का निर्देश

पंजाब सरकार ने अदालत को बताया था कि अगर अमृतपाल को अमृतसर लाया गया, तो सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह अनुमति दी थी कि NSA की अवधि खत्म होने और अजनाला मामले में गिरफ्तारी के बाद भी उसे डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। साथ ही, पुलिस और न्यायिक रिमांड जैसी सभी कानूनी कार्यवाही ऑनलाइन पूरी की जाएं।

बचाव पक्ष की दलीलें

गुरुवार को हुई सुनवाई में अमृतपाल के वकील हरपाल सिंह खैरा और ऋतुराज सिंह ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। वकीलों ने बताया कि पुलिस कथित हथियारों और वाहनों की बरामदगी के लिए पूछताछ करना चाहती है। इन वाहनों में वह वैन भी शामिल है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी ले जाई गई थी। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच करना चाहती है कि क्या 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख रहते हुए अमृतपाल ने कोई बड़ी साजिश रची थी या 'आनंदपुर खालसा फोर्स' का गठन किया था।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला अजनाला अदालत में पहले से ही चल रहा है और वर्तमान में सबूतों के चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन सालों की जांच या सुनवाई के दौरान पुलिस ने कभी भी उस वैन का कोई जिक्र नहीं किया था। सभी दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने केवल दो दिन की रिमांड दी और अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार को तय की गई है।

अजनाला थाने की हिंसा का पूरा मामला क्या है?

अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल, 2023 से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में NSA के तहत बंद थे। यह कार्रवाई अजनाला थाने में हुए बवाल के लगभग दो महीने बाद की गई थी। 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल और उसके हथियारबंद समर्थकों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था। वह अपने एक साथी लवप्रीत सिंह उर्फ ​​तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। लवप्रीत पर रूपनगर जिले के एक व्यक्ति का अपहरण करने और उसके साथ मारपीट करने का आरोप था, जिसके लिए FIR दर्ज की गई थी।

पुलिस पर हमला और बचाव

भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस के साथ हिंसक झड़प की। इस हमले में तत्कालीन एसपी जुगराज सिंह सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारी अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी लेकर आए थे। धार्मिक ग्रंथ की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए पुलिस को मजबूरी में अत्यधिक संयम बरतना पड़ा और दबाव में आकर लवप्रीत को रिहा करना पड़ा। इस घटना की देशभर में कड़ी निंदा हुई थी।

घटना के अगले दिन पुलिस ने नई FIR दर्ज की (जिसमें 41 लोगों को नामजद किया गया)। इसके बाद पंजाब पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और लंबे समय तक फरार रहने के बाद अमृतपाल को मोगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया और NSA लगाकर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया।

अन्य साथियों की वर्तमान स्थिति

अमृतपाल के अलावा उनके कई करीबी साथियों को भी पिछले साल NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था। इनमें पपलप्रीत सिंह, दलजीत सिंह कलसी, कुलवंत सिंह, वरिंदर जोहल, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह, बसंत सिंह, गुरिंदर सिंह औजला और भगवंत सिंह शामिल हैं। इन सभी को पिछले साल वापस पंजाब ट्रांसफर कर दिया गया था और फिलहाल ये सभी अजनाला कोर्ट में इस मामले के ट्रायल (मुकदमे) का सामना कर रहे हैं।

Amit Kumar

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