हिंदू होने की वजह से नहीं हुई बांग्लादेश में अमृत मंडल की हत्या, यूनुस सरकार ने बता दिया गुंडा

हिंदू होने की वजह से नहीं हुई बांग्लादेश में अमृत मंडल की हत्या, यूनुस सरकार ने बता दिया गुंडा

संक्षेप:

हालांकि असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 'कानून और न्याय का राज' स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। शेख हसीना सरकार, यानी अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है।

Dec 26, 2025 10:01 am IST
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि राजबाड़ी में एक हिंदू युवक की हत्या और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं है। मुहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली केयरटेकर सरकार ने दावा किया है कि हिंदू युवक असल में एक गुंडा था। वह पैसे वसूलता था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तो यह भी दावा किया है कि उसके खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज है। बांग्लादेश सरकार का दावा है कि, 'सरकार सभी संबंधित लोगों से जिम्मेदारी से पेश आने की अपील कर रही है और उनसे गुमराह करने वाले, भड़काने वाले और सांप्रदायिक बयान फैलाने से बचने का अनुरोध कर रही है। सरकार कानून और न्याय का राज स्थापित करने के लिए पक्की है। बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है - सरकार इस देश की शांति और स्थिरता को खत्म करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से दबा देगी।'

हालांकि असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 'कानून और न्याय का राज' स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। शेख हसीना सरकार, यानी अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो गई है। एक के बाद एक, हिंदुओं समेत माइनॉरिटीज़ को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, आरोप लगे हैं कि बुधवार को राजबाड़ी में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई।

हालांकि लिंचिंग की घटना की निंदा की गई, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस सरकार की सरकार ने मुख्य रूप से 'गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने' पर ध्यान दिया है। सरकार के बयान में कहा गया है, 'सरकार को सोशल मीडिया और अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स के बारे में पता चला है जो राजबाड़ी के पंग्शा थानार इलाके में बुधवार रात हुई एक दुखद हत्या के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी फैला रहे हैं।'

हिंदू युवक पर बांग्लादेश के क्या आरोप?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आगे दावा किया है, 'पुलिस की जानकारी और शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि यह घटना बिल्कुल भी सांप्रदायिक हमला नहीं थी। यह एक ऐसी घटना थी जो एक्सटॉर्शन और आतंकवादी गतिविधियों से पैदा हुई हिंसक स्थिति से हुई थी। मृतक अपराधी अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट इलाके में एक्सटॉर्शन (टोल वसूलने के लिए) मांगने आया था और किसी समय गुस्साई लोकल भीड़ के साथ झड़प में उसकी जान चली गई। वह पहले भी कई गंभीर मामलों में आरोपी था, जिसमें 2023 में दर्ज एक मर्डर और एक्सटॉर्शन (टोल) केस भी शामिल है। इन मामलों में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी है।’

यूनुस सरकार ने दावा किया, ‘पुलिस ने सम्राट के साथी सलीम को मौके से एक विदेशी पिस्टल और एक पाइप गन के साथ गिरफ्तार किया है। इस घटना में पहले ही तीन केस दर्ज हो चुके हैं। सरकार इस हत्या की कड़ी निंदा करती है। सरकार यह साफ करना चाहती है कि सरकार किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों, सामूहिक मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है। इस घटना में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ​​मामले की जांच कर रही हैं।’

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह भी कहा है, ‘सरकार इस बात पर गहरी चिंता जता रही है कि एक ग्रुप मरने वाले की धार्मिक पहचान को सामने लाकर इस घटना को सांप्रदायिक हमले के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत इरादे से किया गया है। इस तरह का प्रोपेगैंडा सामाजिक मेलजोल को खत्म कर सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब कर सकता है।’

Bangladesh Protest
