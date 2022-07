मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव हो गया। एएनआई ने सायन इलाके का वीडियो जारी किया है।

#WATCH | Maharashtra: Sion area of Mumbai reels under severe waterlogging amidst heavy rainfall lashing the city. pic.twitter.com/3tpGXQlh0w