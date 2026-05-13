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मुस्लिम देशों में यह मुल्क है भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर में भी खड़ा था साथ

Nisarg Dixit हिन्दुस्तान, मदन जैड़ा
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दोनों देशों के बीच वर्ष 2022 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर चुका है, जिसे 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 45 लाख भारतीय हैं, जो वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये दोनों देशों के मजबूत संबंधों के आधार हैं।

मुस्लिम देशों में यह मुल्क है भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर में भी खड़ा था साथ

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा की शुरुआत यूएई से कर रहे हैं। मौजूदा संघर्ष और बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले एक दशक में भारत और यूएई के रिश्तों में लगातार प्रगाढ़ता आई है। इसके जरिये भारत मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान को काफी हद तक अलग-थलग करने में भी कामयाब रहा है। इसी संदर्भ में यह यात्रा भी कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा रहा भारत के साथ

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रक्षा समझौता किया था, जिसमें किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला मानने की बात कही गई थी। इसके साथ ही पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान पाक अमेरिका-सऊदी गुट में शामिल होकर मध्यस्था का दिखावा करता रहा है, उसके चलते भारत के लिए पाकिस्तान को सख्त संदेश देना जरूरी था। यूएई मुस्लिम देशों में भारत का सबसे भरोसेमंद साझीदार के रूप में सामने आया है।

बता दें जहां ऑपरेशन सिंदूर में यूएई भारत का साथ खड़ा रहा वहीं, यूएई पर ईरान के हमलों का भारत ने भी खुलकर विरोध किया। उधर, यूएई और पाकिस्तान के संबंधों में तल्खी है। यूएई ने हाल में 3.5 अरब डॉलर का अपना कर्ज पाकिस्तान से वापस मांगा है। उसने पाकिस्तान के लिए नियमित वीजा बंद कर दिया है।

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पाकिस्तान के लिए है संदेश

इस लिहाज से प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा में जहां पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक संदेश है, वहीं इस यात्रा के दौरान बदली परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बातचीत होने की संभावना है। यूएई संग हुआ एलएनजी समझौते के तहत हालांकि एलएनजी की आपूर्ति 2028 से होनी है पर मौजूदा परिस्थियों में भारत इसे जल्दी शुरू करने को कह सकता है। इसके तहत एचपीसीएल को प्रतिवर्ष पांच लाख टन एलएनजी की आपूर्ति 10 साल तक होनी है।

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रिश्ते को कूटनीतिक संबंधों में बदला

भारत-यूएआई के व्यापारिक रिश्ते काफी पुराने हैं लेकिन 2014-15 तक वे रिश्ते सिर्फ लेन-देन तक सीमित थे। 2015 में पीएम मोदी ने 34 साल के बाद यूएई की यात्रा कर उन्हें प्रगाढ़ कूटनीतिक संबंधों में बदला। दरअसल, जिस प्रकार पाक मुस्लिम देशों के बीच जाकर भारत को कश्मीर मुद्दे पर बदनाम करता था, उसके मद्देनजर भारत के लिए मुस्लिम देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाना जरूरी था। इसमें भारत की रणनीति सफल भी रही और नतीजा हुआ कि 2019 में पाक के विरोध के बावजूद यूएई ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तब भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

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द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

आज भारत-यूएई संबंधों के चार प्रमुख स्तंभ हैं। कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीय। दोनों देशों के बीच वर्ष 2022 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर चुका है, जिसे 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यूएई में 45 लाख भारतीय हैं जो वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये दोनों देशों के मजबूत संबंधों के आधार हैं। दोनों देशों में अंतरिक्ष, हरित तकनीकों, परमाणु तथा रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग हो रहे हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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