मुस्लिम देशों में यह मुल्क है भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर में भी खड़ा था साथ

दोनों देशों के बीच वर्ष 2022 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर चुका है, जिसे 2032 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 45 लाख भारतीय हैं, जो वहां के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये दोनों देशों के मजबूत संबंधों के आधार हैं।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा की शुरुआत यूएई से कर रहे हैं। मौजूदा संघर्ष और बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले एक दशक में भारत और यूएई के रिश्तों में लगातार प्रगाढ़ता आई है। इसके जरिये भारत मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान को काफी हद तक अलग-थलग करने में भी कामयाब रहा है। इसी संदर्भ में यह यात्रा भी कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा रहा भारत के साथ पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रक्षा समझौता किया था, जिसमें किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला मानने की बात कही गई थी। इसके साथ ही पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान पाक अमेरिका-सऊदी गुट में शामिल होकर मध्यस्था का दिखावा करता रहा है, उसके चलते भारत के लिए पाकिस्तान को सख्त संदेश देना जरूरी था। यूएई मुस्लिम देशों में भारत का सबसे भरोसेमंद साझीदार के रूप में सामने आया है।

बता दें जहां ऑपरेशन सिंदूर में यूएई भारत का साथ खड़ा रहा वहीं, यूएई पर ईरान के हमलों का भारत ने भी खुलकर विरोध किया। उधर, यूएई और पाकिस्तान के संबंधों में तल्खी है। यूएई ने हाल में 3.5 अरब डॉलर का अपना कर्ज पाकिस्तान से वापस मांगा है। उसने पाकिस्तान के लिए नियमित वीजा बंद कर दिया है।

पाकिस्तान के लिए है संदेश इस लिहाज से प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा में जहां पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक संदेश है, वहीं इस यात्रा के दौरान बदली परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बातचीत होने की संभावना है। यूएई संग हुआ एलएनजी समझौते के तहत हालांकि एलएनजी की आपूर्ति 2028 से होनी है पर मौजूदा परिस्थियों में भारत इसे जल्दी शुरू करने को कह सकता है। इसके तहत एचपीसीएल को प्रतिवर्ष पांच लाख टन एलएनजी की आपूर्ति 10 साल तक होनी है।

रिश्ते को कूटनीतिक संबंधों में बदला भारत-यूएआई के व्यापारिक रिश्ते काफी पुराने हैं लेकिन 2014-15 तक वे रिश्ते सिर्फ लेन-देन तक सीमित थे। 2015 में पीएम मोदी ने 34 साल के बाद यूएई की यात्रा कर उन्हें प्रगाढ़ कूटनीतिक संबंधों में बदला। दरअसल, जिस प्रकार पाक मुस्लिम देशों के बीच जाकर भारत को कश्मीर मुद्दे पर बदनाम करता था, उसके मद्देनजर भारत के लिए मुस्लिम देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाना जरूरी था। इसमें भारत की रणनीति सफल भी रही और नतीजा हुआ कि 2019 में पाक के विरोध के बावजूद यूएई ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भारत को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तब भारत का प्रतिनिधित्व किया था।