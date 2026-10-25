थलपति विजय के साथ होने वाला था खेला? सरकार बनने के 5 महीने बाद बड़ा खुलासा

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद के हालात पर बड़ा खुलासा हुआ है। AMMK चीफ दिनाकरन की तरफ से कहा गया है कि जब विजय को बहुमत नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त AIADMK के नेता पलानीस्वामी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी।

तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए सत्ता पर कब्जा किया था। मई में नतीजे सामने आने के बाद थोड़ी उठा पटक के बाद उन्हें बहुमत मिला और वह मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले पाए। लेकिन मई के महीनों के उन दिनों के बारे में अब बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य की क्षेत्रीय पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम (AMMK) के नेता दिनाकरन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि विजय को बहुमत न मिल पाने के बाद AIADMK के नेता एडप्पाड़ी के. पलानीस्वामी ने सत्ता हासिल करने की जुगत लगानी शुरू कर दी थी। इसमें VCK चीफ थोल थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाया जाना था।

एनडीए गठबंधन का हिस्सा AMMK के नेता दिनाकरन ने बताया कि पलानीस्वामी और अन्य नेताओं का मकसद विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकना नहीं, बल्कि उस परिस्थिति को संभालने के लिए था, जब विजय को बहुमत नहीं मिलता। दिनाकरन ने कहा, "यह कोशिश उस वक्त की गई थी, जब तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) चुनाव नतीजों में बहुमत हासिल करने से पीछे रह गई थी। चूंकि, उस समय पर कांग्रेस पार्टी और अन्य दल डीएमके के साथ थे। इसलिए उनके बहुमत हासिल करने में आशंका थी।

स्टालिन पहले ही सरकार बनाने से मना कर चुके थे- दिनाकरन दिनाकरन ने कहा कि एआईडीएमके की तरफ से यह कोशिश ऐसे समय में शुरू की गई थी, जब डीएमके ने पहले ही सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में पलानी स्वामी का सोचना यह था कि अगर विजय के विधायक टूटते हैं, तो वह किसी और पार्टी में न जाकर एआईडीएमके या फिर उसके घटक दलों में शामिल हों।

वामपंथी पार्टियों ने समर्थन देने से किया इनकार- दिनाकरन दिनाकरन ने कहा कि इस संभावना पर विचार किया गया था। लेकिन वामपंथी पार्टियों ने एआईडीएमके को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पलानीस्वामी को समर्थन देने का मतलब है कि भाजपा को समर्थन देना। हालांकि, बाद में थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की गई। लेकिन विजय को समर्थन मिल गया था। इसलिए यह पूरी कोशिश ठंडे बस्ते में चली गई।

बता दें, अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। लेकिन इसके बाद उन्हें समर्थन की जरूरत पड़ी। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद भी मामला फंसा हुआ था। क्योंकि बाकी छोटी पार्टियां डीएमके के साथ अपने दशकों पुराने संबंध खराब करने के लिए तैयार नहीं थीं। लंबी उठापटक के बाद विजय को बहुमत मिला और उन्होंने शपथ ली। वीसीके प्रमुख थिरुमावलवन ने भी विजय सरकार को समर्थन दिया।