क्या है एमिटी की छात्रा का मामला? SC ने सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लपेटे में ले लिया, ऑडिट का आदेश

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया। पहली सुनवाई में कोर्ट ने एमिटी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया और नाम अपडेट करने का निर्देश दिया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने अनुपालन नहीं किया, तो कोर्ट ने कदम उठाया।

Thu, 27 Nov 2025 02:36 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज छात्रों को आधुनिक सुविधाएं, फ्लेक्सिबल कोर्स और कैंपस प्लेसमेंट का लालच देती हैं, लेकिन उनके संचालन, पारदर्शिता और छात्र अधिकारों को लेकर सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की, जो शुरू में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की एक छात्रा की नाम बदलने की साधारण मांग से जुड़ी थी। लेकिन कोर्ट ने इसे एक बड़े सार्वजनिक हित के मुद्दे में बदल दिया। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजरिया की बेंच ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को देशभर की सभी प्राइवेट, डीम्ड और गैर-सरकारी यूनिवर्सिटीज के गठन, संचालन, फंडिंग और रेगुलेशन पर विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया। यह फैसला न सिर्फ एमिटी केस का समाधान करता है, बल्कि पूरे सेक्टर की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। आइए, शुरू से विस्तार से समझते हैं कि यह मामला क्या और इसका क्या मतलब है।

खुशी जैन से आयशा जैन- नाम बदलने का संघर्ष

यह मामला 23 साल की आयशा जैन से शुरू होता है। आयशा एक एमबीए स्टूडेंट हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाई कर रही हैं। 2021 में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपना नाम खुशी जैन से आयशा जैन में बदल लिया और इसे भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित करा लिया- जो कानूनी रूप से नाम बदलने की मान्य प्रक्रिया है। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आईडी प्रूफ उनके नए नाम पर अपडेट हो चुके थे।

2023 में आयशा ने एमिटी यूनिवर्सिटी के फिनिशिंग स्कूल में एक सर्टिफिकेट कोर्स जॉइन किया, जहां उन्होंने नए नाम 'आयशा जैन' से ही एडमिशन लिया। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। 2024 में वे एमिटी बिजनेस स्कूल में एमबीए (एंटरप्रेन्योरशिप) के लिए एडमिट हुईं – फिर नए नाम से। लेकिन यहीं समस्या शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी ने उनके रिकॉर्ड में नाम अपडेट करने से इनकार कर दिया। छात्रा के मुताबिक, यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने उनके सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा? उन्हें क्लास अटेंड करने से रोका गया, एग्जाम देने नहीं दिया गया, और एक पूरे एकेडमिक ईयर का नुकसान हो गया।

आयशा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने UGC और शिक्षा मंत्रालय को भी लिखा, लेकिन वहां से भी जवाब नहीं मिला। आखिरकार, मध्य 2025 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की- केस टाइटल: आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड अदर। याचिका में उन्होंने यूनिवर्सिटी पर मनमानी, भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्रा ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने उसे परेशान किया, क्लास में आने से रोका और 'मुस्लिम नाम' चुनने पर उसका मजाक उड़ाया। हालांकि कोर्ट ने इसे धार्मिक मुद्दा नहीं बनाया।

कोर्ट की शुरुआती कार्रवाई: एमिटी पर नकेल कसना

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया। पहली सुनवाई में कोर्ट ने एमिटी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया और नाम अपडेट करने का निर्देश दिया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने अनुपालन नहीं किया, तो कोर्ट ने कदम उठाया। 20 नवंबर की सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने रिटनैंड बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन (जो एमिटी चलाता है) के प्रेसिडेंट डॉ. अतुल चौहान और एमिटी के वाइस चांसलर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। दोनों ने हलफनामा दाखिल किया, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक छात्रा की समस्या नहीं, बल्कि संस्थान की जवाबदेही का मामला है। आयशा को हुए नुकसान (एक साल की पढ़ाई बर्बाद) के लिए जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया गया।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि UGC को भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (एमिटी सहित 54) से अनिवार्य दस्तावेज नहीं मिले थे। सितंबर 2025 में UGC ने इन संस्थानों को डिजिटल मीटिंग्स के जरिए चेतावनी दी थी, लेकिन कोई सख्ती नहीं हुई।

बड़ा टर्निंग पॉइंट: केस का विस्तार और नेशनल ऑडिट का आदेश

20 नवंबर के आदेश में कोर्ट ने केस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में बदल दिया। बेंच ने कहा- यह उचित है कि सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गठन, स्थापना और संचालन से जुड़े पहलुओं की जांच की जाए। कोर्ट ने इसे छात्रों के अधिकारों और उच्च शिक्षा की पारदर्शिता से जोड़ा। अब यह सिर्फ एमिटी का केस नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की लगभग 400 से ज्यादा प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर नजर पड़ गई।

SC के सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में केन्द्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से चार सप्ताह के अंदर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस हलफनामे में देश की सभी निजी, डीम्ड एवं गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों के गठन, स्थापना, संचालन, शासन-प्रणाली, वित्तीय लाभ-छूट, भूमि आवंटन, कर मुक्ति, प्रवेश प्रक्रिया, फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया, न्यूनतम मानदंडों का पालन, शिकायत निवारण तंत्र तथा नियामक निगरानी के पूरे तंत्र की पूरी जानकारी देनी होगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह जिम्मेदारी किसी जूनियर अधिकारी को डेलिगेट नहीं की जा सकती, स्वयं शीर्ष अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और गलत या अधूरी जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी हलफनामे 8 जनवरी 2026 की अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने होंगे। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले को सार्वजनिक हित याचिका में परिवर्तित कर दिया है और पूरे निजी उच्च शिक्षा क्षेत्र की व्यवस्थित जांच एवं ऑडिट का रास्ता खोल दिया है।

कोर्ट ने साफ कहा कि ये हलफनामे किसी को डेलिगेट नहीं किए जा सकते- खुद टॉप अधिकारी जिम्मेदार होंगे। गलत जानकारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी। फिलहाल, एमिटी के अधिकारियों को पर्सनल हाजिरी से छूट मिली है।

इसका क्या मतलब है?

यह ऑर्डर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए 'लपेटे में लेना' ही है। भारत में प्राइवेट सेक्टर उच्च शिक्षा का 70% से ज्यादा हिस्सा संभालता है, लेकिन शिकायतें आम हैं- फीस वृद्धि, फेक डिग्री, खराब फैकल्टी, ग्रिवेंस न सुलझाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज छात्रों और कानून के प्रति जवाबदेह हों। यह जांच UGC की कमजोरी को भी उजागर करती है, जो अक्सर रेगुलेशन में ढिलाई बरतता है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
