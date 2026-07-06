'मैं यूपी से हूं, अयोध्या जी में जमीन खरीदनी है', जब सुबह के 3 बजे ही अमिताभ बच्चन ने कर दिया था फोन
रीयल एस्टेट कारोबारी अभिनंदन लोढ़ा ने कहा, मुझे अमिताभ बच्चन ने सुबह 3 बजे ही फोन किया। वह उठा नहीं पाए तो बिग बी ने उन्हें मेसेज किया। बाद में फोन पर अमिताभ ने कहा, मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से ही यहां की जमीन 'सोना' हो गई। ना केवल बड़े-बड़े कारोबारी बल्कि फिल्म जगत की हस्तियां भी यहां अपना भूखंड पक्का करवाना चाहती थीं। रीयल एस्टेट कंपनी 'द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा' के चेयरमैन और संस्थापक अभिनंदन लोढ़ा ने अमिताभ बच्चन के फोन कॉल को याद करते हुए उनकी विनम्रता का किस्सा साझा किया। हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि बिग बी ने उन्हें सुबह के 3 बजे फोन कर दिया था। वह फोन उठा नहीं पाए तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें मेसेज किया। मेसेज में लिखा, 'मैं अमिताभ बच्चन, जब आपको सही लगे कृपया वापस फोन करें।'
लोढ़ा ने बताया कि उन्होंने जब अपना फोन देखा तो उसमें कुछ मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थीं। इसके बाद उन्होंने मेसेज पढ़ा तो अमिताभ बच्चन का मेसेज था। उनकी यह विनम्रता देखकर वह अपनी जगह पर खड़े हो गए और फिर तुरंत उन्हें वापस फोन लगाया। यह बात अभिनंदन लोढ़ा ने हिन्दुस्तान टाइम्स इंडिया नेक्स्ट रीयल एस्टेट समिट 2026 में बताई।
फोन पर क्या बोले अमिताभ बच्चन
लोढ़ा ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा, 'अभिनंदन जी, मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है।'इसपर लोढ़ा ने कहा, मैं बिल्कुल इसमें आपकी मदद करूंगा। बिग बी ने उनसे कहा, मैं लगभग 15 हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीदना चाहता हूं। इसकी कीमत क्या होगी। अभिनंदन ने जमीन की कीमत 15 करोड़ बताई औरअगले ही दिन उन्होंने 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।
अयोध्या में तेजी से बढ़ा पर्यटन
राम मंदिर बनने के बाद भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में दूर-दूर से लोगों का आना शुरू हुआ। एक तरह से यह सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बन गया। लोढ़ा ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने भी अयोध्या में कई भूखंड खरीदे। उन्होंने इसे निवेश के तौर पर नहीं बल्कि विरासत के तौर पर खरीदा है। ईसाइयों के पवित्र शहर वैटिकन सिटी में हर साल करीब 1 करोड़ लोग आते हैं। वहीं अयोध्या में 25 करोड़ लोग आ रहे हैं। लोढ़ा ने कहा, जब कहीं भी पर्यटन बढ़ता है तो वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। जमीनों की कीमत भी बढ़ती है। ऐसे में यहां बहुत सारे लोग जमीन खरीदना चाहते हैं।
अयोध्या में कितनी जमीन खरीद चुके हैं अमिताभ बच्चन?
बॉलिवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने पिछले कुछ सालों में अभिनंदन लोढ़ा के HoABL से ही कई भूखंड खरीदे हैं। उन्होंने 35 करोड़ रुपये में 2.67 एकड़ भूमि खरीदी। यह HoABL के 75 एकड़ के सरयू प्रोजेक्ट में है। इससे पहले मई 2025 में उन्होंने सरयू के पास ही 40 करोड़ रुपये में 25000 वर्गफीट की जमीन खरीदी थी। वहीं 2024 में उन्होंने सरयू में ही 10 हजार वर्गफीट का भूखंड लिया था।
राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का इन्फ्रास्क्चर तेजी से विकसित हुआ है। रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट और सड़कों को लेकर बहुत काम हुआ है। ऐसे में कई इलाकों में जमीनों के दान बहुत तेजी से बढ़े हैं। सरयू रिवरफ्रंट और राम मंदिर कॉरिडोर के आसपास जमीनों की कीमत में 4 से पांच गुना का इजाफा हुआ है। बता दें कि अयोध्या में रणबीर कपूर, कृति सेनन और कार्तिक आर्यन भी जमीन खरीद चुके हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें