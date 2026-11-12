अमिताभ बच्चन के बंगले से एयरपोर्ट और मेयर दफ्तर तक, बम से उड़ाने की धमकी; मुंबई में महा-हड़कंप
Bomb Threat to Big B Home: इस ईमेल पर खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लिखा है, जिसमें इंजीनियर गुरानख सिंह, रुकन शाहवाला और डॉ. गुरनिर्वेर सिंह खान राजादा के नाम शामिल हैं। इसमें कई तरह की धमकियां दी गई हैं।
Bomb Threat to Big B Home: देश की आर्थिक नगरी मुंबई को एक बार फिर से बम धमाकों से दहलाने की धमकी मिली है। एक ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में बॉलीवुड अभिनेता और सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा, मुंबई मेयर का दफ्तर, एयरपोर्ट और कई बैंकों और अदालतों को निशाना बनाने और बम से उड़ाने की बात कही गई है। इस धमकी से मुंबई में हड़कंप मच गया है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिन जगहों पर बम धमाका करने की धमकी दी गई है, वहां सघन छानबीन की जा रही है।
भेजी गई ईमेल में जिन जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई है, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी जिक्र है।NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्केवाॉय़ की टीमें तुरंत टारगेटेट प्वाइन्ट पर पहुंच गई हैं और वहां की सघन तलाशी ले रही हैं। पुलिस ने इन सभा स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी है। धमकियों की प्रमाणिकता और ईमेल भेजने वाले की असली पहचान का तुरंत पता नहीं चल सका।
PNB के अधिकारियों को मिले ईमेल
सूत्रों ने बताया कि 12 नवंबर की सुबह 10:52 बजे मिले एक धमकी भरे ईमेल ने मुंबई में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 'reduak079@gmail.com' नाम के ईमेल एड्रेस से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अधिकारियों (ZO मुंबई, LCB मुंबई कफ परेड और BO ज़वेरी बाज़ार) सहित कई लोगों को भेजे गए इस संदेश में शहर भर में कई बम धमाकों और हमलों की चेतावनी दी गई है। सूत्रों के अनुसार, धमकी भरे ईमेल में नगर निगम (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) का भी जिक्र था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया है।
ईमेल पर खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम
इस ईमेल पर "खालिस्तान नेशनल आर्मी" का नाम लिखा है, जिसमें इंजीनियर गुरानख सिंह, रुकन शाहवाला और डॉ. गुरनिर्वेर सिंह खान राजादा के नाम शामिल हैं। इसमें कई तरह की धमकियां दी गई हैं। इसमें मुंबई स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में दोपहर 1:11 बजे बम धमाका करने की धमकी भी दी गई है। इसके अलावा रात 9:11 बजे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, और महालक्ष्मी स्टेडियम में 'दलजीत बॉम्ब आईफोन धमाके' का भी जिक्र है।
दिलजीत दोसांझ को भी निशाना बनाने की चेतावनी
इसके अलावा, अभिनेता अमिताभ बच्चन ('बच्चन के जलसा पर कार बम हमला') और गायक दिलजीत दोसांझ को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है, और लोगों को उनके आने वाले शो में न जाने की सलाह दी गई है। इस संदेश में दोपहर 2:11 बजे एक कोर्ट और दोपहर 3:11 बजे 'मेयर ऑफिस' को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईमेल के नीचे एक नोट भी है, जिसमें बताया गया है कि कॉर्पोरेट ईमेल डोमेन को 'pnb.co.in' से बदलकर 'pnbbank.in' कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस धमकी के स्रोत और इसकी सच्चाई की जांच करेंगी। ईमेल में बताई गई जगहों पर सुरक्षा जांच और निरीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान वहां कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली है।
बिग बी को पहले भी मिली है धमकी
यह नई धमकी ऐसे समय में आई है, जब अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित घर 'जलसा' के बाहर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। 1 नवंबर को, अमिताभ बच्चन ने अपने घर के बाहर प्रशंसकों से मुलाकात की थी। इस दौरान वह एक पारदर्शी सुरक्षा घेरे के अंदर खड़े दिखाई दिए थे, जिसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर लगाया गया था। इस दौरान उनके बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे, और वहां सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे। ये अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम अक्टूबर में मुंबई पुलिस को मिले एक ईमेल के बाद किए गए, जिसमें बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह धमकी भरा ईमेल बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) इलाके के एक स्कूल को मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। बता दें कि अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने जुहू स्थित घर से बाहर आते हैं और अपने प्रशंसकों से मिलते हैं, जो उन्हें देखने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।