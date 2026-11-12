अमिताभ बच्चन के बंगले से एयरपोर्ट और मेयर दफ्तर तक, बम से उड़ाने की धमकी; मुंबई में महा-हड़कंप

Bomb Threat to Big B Home: इस ईमेल पर खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लिखा है, जिसमें इंजीनियर गुरानख सिंह, रुकन शाहवाला और डॉ. गुरनिर्वेर सिंह खान राजादा के नाम शामिल हैं। इसमें कई तरह की धमकियां दी गई हैं।

Bomb Threat to Big B Home: देश की आर्थिक नगरी मुंबई को एक बार फिर से बम धमाकों से दहलाने की धमकी मिली है। एक ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में बॉलीवुड अभिनेता और सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा, मुंबई मेयर का दफ्तर, एयरपोर्ट और कई बैंकों और अदालतों को निशाना बनाने और बम से उड़ाने की बात कही गई है। इस धमकी से मुंबई में हड़कंप मच गया है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिन जगहों पर बम धमाका करने की धमकी दी गई है, वहां सघन छानबीन की जा रही है।

भेजी गई ईमेल में जिन जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई है, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी जिक्र है।NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्केवाॉय़ की टीमें तुरंत टारगेटेट प्वाइन्ट पर पहुंच गई हैं और वहां की सघन तलाशी ले रही हैं। पुलिस ने इन सभा स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी है। धमकियों की प्रमाणिकता और ईमेल भेजने वाले की असली पहचान का तुरंत पता नहीं चल सका।

PNB के अधिकारियों को मिले ईमेल सूत्रों ने बताया कि 12 नवंबर की सुबह 10:52 बजे मिले एक धमकी भरे ईमेल ने मुंबई में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 'reduak079@gmail.com' नाम के ईमेल एड्रेस से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अधिकारियों (ZO मुंबई, LCB मुंबई कफ परेड और BO ज़वेरी बाज़ार) सहित कई लोगों को भेजे गए इस संदेश में शहर भर में कई बम धमाकों और हमलों की चेतावनी दी गई है। सूत्रों के अनुसार, धमकी भरे ईमेल में नगर निगम (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) का भी जिक्र था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया है।

ईमेल पर खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम इस ईमेल पर "खालिस्तान नेशनल आर्मी" का नाम लिखा है, जिसमें इंजीनियर गुरानख सिंह, रुकन शाहवाला और डॉ. गुरनिर्वेर सिंह खान राजादा के नाम शामिल हैं। इसमें कई तरह की धमकियां दी गई हैं। इसमें मुंबई स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में दोपहर 1:11 बजे बम धमाका करने की धमकी भी दी गई है। इसके अलावा रात 9:11 बजे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, और महालक्ष्मी स्टेडियम में 'दलजीत बॉम्ब आईफोन धमाके' का भी जिक्र है।

दिलजीत दोसांझ को भी निशाना बनाने की चेतावनी इसके अलावा, अभिनेता अमिताभ बच्चन ('बच्चन के जलसा पर कार बम हमला') और गायक दिलजीत दोसांझ को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है, और लोगों को उनके आने वाले शो में न जाने की सलाह दी गई है। इस संदेश में दोपहर 2:11 बजे एक कोर्ट और दोपहर 3:11 बजे 'मेयर ऑफिस' को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईमेल के नीचे एक नोट भी है, जिसमें बताया गया है कि कॉर्पोरेट ईमेल डोमेन को 'pnb.co.in' से बदलकर 'pnbbank.in' कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां ​​अब इस धमकी के स्रोत और इसकी सच्चाई की जांच करेंगी। ईमेल में बताई गई जगहों पर सुरक्षा जांच और निरीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान वहां कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली है।