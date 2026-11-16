अमिताभ-अभिषेक को गैंगस्टर की धमकी, राहुल गांधी की नई अर्जी; टॉप-5 न्यूज
अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार यह धमकी गैंगस्तर गोल्डी ढिल्लों की तरफ से दी गई है। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अर्जी दाखिल की है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार यह धमकी गैंगस्तर गोल्डी ढिल्लों की तरफ से दी गई है। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर अर्जी दाखिल की है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
अमिताभ और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर की धमकी!
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खुद को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों बताने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर बच्चन पिता-पुत्र को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। इस धमकी ने फिल्म इंडस्ट्री और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पूरी खबर
SIR का फैसला किसका था? SC में राहुल गांधी की नई अर्जी
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने की मांग की है। यह याचिका SIR के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी है। याचिका में राहुल गांधी और गठबंधन के नेताओं ने आयोग से पूछा है कि पूरे देश में SIR लागू करने का फैसला किसका था? पूरी खबर
क्या पहले RSS से जुड़े थे चंद्रशेखर आजाद? बताई सच्चाई
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने शुरुआती छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक टीवी कार्यक्रम में एक महिला पत्रकार की ओर से की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आजाद ने खुला चैलेंज दिया है कि अगर यह आरोप सच साबित हो जाएं, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूरी खबर
रोहित शर्मा ने बढ़ाई प्रज्ञान ओझा की टेंशन, तब रास नहीं आया था ये प्रस्ताव
जूनियर क्रिकेट के दिनों में पनपी दोस्ती इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और तत्कालीन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रशिक्षण शिविरों के दौरान और गहरी हुई लेकिन आज रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा एक ऐसी पेचीदा परिस्थिति में खड़े हैं, जिसका समाधान भारत को अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले तलाशना होगा। राष्ट्रीय चयन समिति के प्रमुख ओझा भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स और फिर मुंबई इंडियंस के लिए रोहित साथ खेल चुके हैं। पूरी खबर
रोडीज में 12 साल बाद रघु का कमबैक, इस सीजन में क्या अलग
रियलिटी टीवी शो रोडीज के शुरुआती सीजन्स देख चुके दर्शक रघु के बिना कभी इस शो की कल्पना ही नहीं कर पाए। साल 2014 में रघु राम और उनके भाई राजीव लक्ष्मण ने प्रोड्यूसर्स के दखल का हवाला देते हुए यह शो छोड़ दिया था। अब करीब 12 साल के बाद रघु राम एक बार फिर उसी शो में लौट आए हैं, जिसकी वह पहचान हुआ करते थे। एमटीवी 'रोडीज रीबर्थ' में रघु राम बतौर होस्ट फिर कमबैक कर रहे हैं। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।