'सारी मर्यादाएं तार-तार कर दीं', खरगे के 'मोदी का बाप भी जाएगा' बयान पर भड़के अमित शाह

अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे द्वारा पीएम मोदी के बारे में दिए गए बयान की निंदा की है। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि इस बयान ने सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। वह केवल गाली-गलौच की राजनीति कर रही है।

बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पीएम मोदी के संबंध में दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमा पार करती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर पहले किए गए ऐसे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वह बस गाली-गलौच की राजनीति कर रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएँ तार-तार कर दी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों। कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएँ पार करती जा रही है।" बता दें, कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की 2007 के चुनाव के दौरान मौत का सौदागर कहा था। उनका यह बयान 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ में दिया गया था। दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चायवाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था।

अमित शाह बोले- अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खो रही कांग्रेस केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने पलटवार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है। वह अपना जनाधार को चुकी है। उन्होंने कहा, "बीते 12 वर्षों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है। जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है।"

अमित शाह बोले- पीएम मोदी पर जब घृणित टिप्पणियां की, जनता ने जवाब दिया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी के ऊपर जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी घृणित टिप्पणियां की गई हैं, उसके बाद जनता ने उन करारा जवाब दिया है। गृहमंत्री का इशारा 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव तथा अन्य चुनावों की तरफ था। इनमें पीएम मोदी को 'मौत का सौदागर' और 'चायवाला' कहा गया। इसके बाद वह एक बड़े अंतर से जीतकर आए। हालांकि, राजनीति में दोनों तरफ से ही वार-पलटवार का दौर लगातार जारी रहा है।