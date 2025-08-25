amit shah tells how justice aftab alam bench takes 2 years on his bail plea जस्टिस आफताब आलम की कृपा से दो साल चली मेरी बेल पर सुनवाई, अमित शाह ने बताई पूरी बात, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsamit shah tells how justice aftab alam bench takes 2 years on his bail plea

जस्टिस आफताब आलम की कृपा से दो साल चली मेरी बेल पर सुनवाई, अमित शाह ने बताई पूरी बात

गुजरात का गृह मंत्री रहने के दौरान अमित शाह पर आरोप लगा था कि शेख सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड उनके आदेशों पर ही अंजाम दिया गया था। इस मामले में सीबीआई को तत्कालीन यूपीए सरकार ने जांच सौंपी थी। अमित शाह को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दल्लीMon, 25 Aug 2025 11:23 AM
share Share
Follow Us on
जस्टिस आफताब आलम की कृपा से दो साल चली मेरी बेल पर सुनवाई, अमित शाह ने बताई पूरी बात

संविधान के 130वें संशोधन पर जारी विपक्ष के विरोध को लेकर अमित शाह ने तीखा हमला बोला है। होम मिनिस्टर ने सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इस संविधान संशोधन में प्रस्ताव है कि 30 दिन से ज्यादा यदि कोई नेता गंभीर आरोपों में जेल में रहता है तो उसका स्वत: इस्तीफा मान लिया जाएगा। उसे पद छोड़ना होगा। इस प्रावधान पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने खुद अपनी ही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जब सीबीआई ने राजनीति से प्रेरित केस दर्ज किया था तो मैंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद मुझे जब बेल मिली तो सारी शर्तें भी स्वीकार कीं और पूरी तरह बरी होने के बाद ही कोई पद स्वीकारा।

इस दौरान अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आफताब आलम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आफताब आलम की कृपा से दो साल तक मेरी बेल पर सुनवाई चली। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब बेल ऐप्लिकेशन इतने दिन तक चली। अमित शाह ने कहा कि जस्टिस आफताब आलम ने रविवार के दिन विशेष अदालत बिठाकर बेल ऐप्लिकेशन को सुना। अमित शाह ने कहा कि इस सुनवाई के दौरान आफताब आलम ने कहा कि यदि आप राज्य में रहे तो साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर मेरी वकील ने कहा कि यदि आपको ऐसा भय है तो जब तक बेल पर फैसला नहीं होता है, तब तक मेरे क्लाइंट गुजरात से बाहर रहेंगे।

होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी की भी बेल ऐप्लिकेशन दो साल तक नहीं चली है। मेरी ही इतनी लंबी चली है। आफताब आलम की कृपा से मेरी बेल पर सुनवाई दो साल तक चली। बता दें कि गुजरात का गृह मंत्री रहने के दौरान अमित शाह पर आरोप लगा था कि शेख सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड उनके आदेशों पर ही अंजाम दिया गया था। इस मामले में सीबीआई को तत्कालीन यूपीए सरकार ने जांच सौंपी थी। अमित शाह को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तीन सप्ताह बाद उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो रोक लग गई। उस बेंच का नेतृत्व आफताब आलम कर रहे थे।

कौन थे जस्टिस आफताब आलम, जिनका जिक्र इतने सालों बाद

इसी बेंच ने अमित शाह को आदेश दिया था कि बेल पर फैसला होने तक वह गुजरात से बाहर रहें। फिर इस मामले में दो साल बाद फैसला आया था। अंत में सीबीआई ने 2014 में अमित शाह को बरी किया था और कहा था कि उन पर लगाए आरोपों के संबंध में कोई सबूत नहीं मिले हैं। बता दें कि आफताब आलम पटना हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे और फिर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के ऐक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। अंत में 12 नवंबर, 2007 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे।