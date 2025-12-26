Hindustan Hindi News
Amit Shah stressed on need for common Anti Terroriat Squad ATS structure police
पुलिस के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी, अमित शाह बोले- कॉमन ATS की जरूरत

संक्षेप:

अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अभेद्य और मजबूत आतंकवाद निरोधी ग्रिड बनाना है, जो हर तरह की चुनौती का सामना कर सके। हम संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार करने की योजना बना रहे हैं।

Dec 26, 2025 09:18 pm IST
गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से पूरे देश के लिए साझा आतंकवाद रोधी दस्ता (ATS) बनाए जाने पर जोर दिया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभेद्य और मजबूत आतंकवाद निरोधी ग्रिड बनाना है, जो हर तरह की चुनौती का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार करने की योजना बना रहे हैं।

अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दो दिन के आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'एनआईए ने बहुत मेहनत कर एक साझा एटीएस स्ट्रक्चर बनाकर राज्यों की पुलिस को भेजा है। जब हम पूरे देश का कॉमन ATS स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब हर लेयर पर समान तैयारी का हमें मौका मिलता है। देशभर की पुलिस के लिए एक कॉमन एटीएस स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को इसका जल्द से जल्द पालन करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की एटीएस को नेटग्रिड के इस्तेमाल की आदत डालनी चाहिए।

कॉमन ATS स्ट्रक्चर क्यों जरूरी

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कॉमन एटीएस स्ट्रक्चर और संचालन एकरूपता आतंकवादियों को कठघरे में खडा करने में फायदा देती है। उन्होंने कहा, 'जब तक हम ऑपरेशनल यूनिफॉर्मिटी नहीं लाते तब तक हम खतरे का सही आंकलन, इंटेलीजेंस शेयरिंग का सही उपयोग और कोऑर्डिनेटेड काउंटर एक्शन नहीं ले सकते। हमें जांच से लेकर अभियोजन और काउंटर एक्शन तक यूनिफॉर्मिटी को सुनिश्चित करना है।'

गृह मंत्री ने इस अवसर पर NIA की ओर से अपडेट अपराध मैनुअल, हथियार ई-डेटाबेस और संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस की भी शुरुआत की। सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, बंडी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक, एनआईए और रॉ के सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने वाली केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के अधिकारी व कानून, फोरेंसिक, प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।

