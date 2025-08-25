जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर पहली बार खुलकर बोले अमित शाह

जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते पद से इस्तीफा दिया है। इस मामले में किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है और बेवजह तूल देना गलत है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर पहली बार होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते पद से इस्तीफा दिया है। इस मामले में किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है और बेवजह तूल देना गलत है। उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया है। ऐसी खबरें थीं कि वह कुछ ट्राई कर रहे थे।

शायद तख्तापलट की कोशिश में थे। इस पर अमित शाह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने संविधान के तहत अच्छा काम किया। उनके बारे में बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होगा। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि वह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उतारे गए सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि देश के पूर्वी हिस्से से उपराष्ट्रपति आती हैं। पश्चिम और उत्तर से पीएम का ताल्लुक है।