जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर पहली बार खुलकर बोले अमित शाह

जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते पद से इस्तीफा दिया है। इस मामले में किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है और बेवजह तूल देना गलत है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 10:35 AM
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर पहली बार होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के चलते पद से इस्तीफा दिया है। इस मामले में किसी को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है और बेवजह तूल देना गलत है। उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया है। ऐसी खबरें थीं कि वह कुछ ट्राई कर रहे थे।

शायद तख्तापलट की कोशिश में थे। इस पर अमित शाह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने संविधान के तहत अच्छा काम किया। उनके बारे में बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होगा। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि वह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उतारे गए सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि देश के पूर्वी हिस्से से उपराष्ट्रपति आती हैं। पश्चिम और उत्तर से पीएम का ताल्लुक है।

विपक्षी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट पर बोले- उनके फैसले ने बढ़ाया था नक्सलवाद

ऐसे में दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देते हुए उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को वहां से चुना गया है। अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर भी सवाल उठाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वामपंथी विचारधारा को समर्थन करने और नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्हें चुना गया। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए लाए गए सलवा जुडूम को उन्होंने खारिज कर दिया था। इसी के चलते दो दशक और नक्सलवाद चलता रहा। उनका ऐसा फैसला ना आया होता तो देश की हकीकत कुछ और होती। बता दें कि सुदर्शन रेड्डी भी इस मामले पर अमित शाह को जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पहले मेरे 40 पन्ने के जजमेंट को अमित शाह को पढ़ लेना चाहिए।

