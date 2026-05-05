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अमित शाह की वो स्पेशल 5 टीम, जिसने ममता बनर्जी के गढ़ में लगाई सेंध; कौन शामिल

May 05, 2026 06:55 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। हालांकि, फाल्टा में मतदान रद्द होने के कारण 293 निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती हुई और इस वजह से फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 147 है।

अमित शाह की वो स्पेशल 5 टीम, जिसने ममता बनर्जी के गढ़ में लगाई सेंध; कौन शामिल

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। भारत की आजादी के बाद पहली बार राज्य में सत्ता में आई भाजपा की चुनावी रणनीति की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसके केंद्र में हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जो लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहकर भाजपा की जीत का खाका तैयार करते रहे। इसमें पार्टी नेताओं को निर्देश देने, रणनीति बनाने और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने समेत कई चीजें शामिल रहीं। खास बात है कि इस काम में उनका साथ भाजपा दिग्गजों की एक टीम ने भी दिया, जिसमें 5 सदस्य थे।

200 पार कर भाजपा बनाएगी सरकार

सोमवार को घोषित नतीजों में भाजपा ने 206 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट भी शामिल है। खास बात है कि इस बार भी बनर्जी को भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, मलय घटक, शशि पांजा और उदय गुहा जैसे टीएमसी के कई मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है।

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अमित शाह की टीम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाह की टीम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा महासचिव सुनील बंसल, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब और आईटी टीम के प्रमुख अमित मालवीय शामिल थे।

एक ओर जहां प्रधान को मुख्य रणनीतिकार माना जा रहा है, जिन्होंने अलग-अलग जातीय और सामाजिक समूहों के बीच संतुलन बनाने का काम किया। वहीं, बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट का श्रेय भूपेंद्र यादव को जाता है। संगठन दिग्गज बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार किया, जिसने टीएमसी के कैडर आधारित ढांचे को सीधी चुनौती दी। इसके बाद मालवीय ने डिजिटल मोर्चा संभाला।

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दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। हालांकि, फाल्टा में मतदान रद्द होने के कारण 293 निर्वाचन क्षेत्रों के मतों की गिनती हुई और इस वजह से फिलहाल बहुमत का आंकड़ा 147 है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ों में सेंध लगाई और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाया। इस जीत के साथ, भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाएगी। भाजपा को 2016 से चुनावी सफलता मिलनी शुरू हुई। उस बार पार्टी को विधान सभा में तीन सीटें मिली थीं, 2021 में यह संख्या 77 हो गई।

वर्ष 2011 में लगभग चार प्रतिशत के मामूली वोट शेयर से, भाजपा 2019 में लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच गई और फिर 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें हासिल करके वामपंथी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए टीएमसी के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी।

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जीत के बाद क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि 'आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है' और यह बदलाव का समय है, बदले का नहीं। उन्होंने सभी दलों से राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को त्यागने और राज्य के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन (संशोधन) विधेयक का विरोध की कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों को कड़ी सजा मिली है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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