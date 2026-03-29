इस भूमि पर घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं, 1 लाख 25 हजार एकड़ भूमि मुक्त कराई; असम में बोले शाह

अमित शाह ने कहा, 'असम में 11 दिनों में चुनाव होने वाले हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि आप हिमंत बिस्वा सरमा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। आपको असम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए वोट देना है।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के धेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंघल के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि आगामी असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दें, ताकि राज्य को घुसपैठियों से मुक्त किया जा सके और स्थायी शांति व विकास सुनिश्चित हो सके। सोनितपुर में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने पिछले दशक में असम में भाजपा की उपलब्धियों का जिक्र किया और आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन की अपील की।

अमित शाह ने कहा, 'असम में 11 दिनों में चुनाव होने वाले हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि आप हिमंत बिस्वा सरमा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। आपको असम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए वोट देना है। आपको शांतिपूर्ण और विकसित असम बनाने के लिए वोट देना है। इस चुनाव में एक तरफ भाजपा है, जिसने 10 वर्षों में असम को आतंकवाद मुक्त बनाया है। यही वह असम है, जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी और बम विस्फोट होते थे और सैकड़ों युवा मारे जाते थे।'

घुसपैठियों पर क्या बोले अमित शाह गृह मंत्री ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमने असम में कई समझौते करके और 10 हजार युवाओं को हथियार छुड़वाकर शांति स्थापित करने का काम किया है।' अमित शाह ने बताया कि भाजपा ने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में असम में घुसपैठियों से 1 लाख 25 हजार एकड़ भूमि मुक्त कराई है। उन्होंने कहा, 'इन दस वर्षों में हमने घुसपैठियों को रोका है। अब कोई घुसपैठिया असम में नहीं घुस सकता। ये घुसपैठिए असम के युवाओं के रोजगार छीन रहे हैं। इस भूमि पर इनका कोई अधिकार नहीं है। तीसरी बार कमल का सरकार बनाइए। अगले पांच वर्षों में हम असम से घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालेंगे। हमारी भाजपा सरकार ने घुसपैठियों से 1 लाख 25 हजार एकड़ भूमि मुक्त कराई है। हमने उनके अतिक्रमण को तोड़ा है।'