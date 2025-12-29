10 साल आशीर्वाद दिया, 5 साल और दीजिए तो एक-एक घुसपैठिए को निकाल देंगे; असम में अमित शाह
अमित शाह ने कहा, 'मैं आज कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है? आज काफी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नही हैं। 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है।'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। 10 साल के अंदर और मुख्यता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में 5 सालों में 1 लाख 29 हजार बीघा जमीन को खाली कराया गया है। शाह ने कहा, 'मैं आज कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है? आज काफी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नही हैं। मैं असम की जनता से कहना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है। 5 साल और भाजपा को आशीर्वाद दे दीजिए। हम एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर यहां से बाहर निकाल देंगे।'
अमित शाह ने गुवाहाटी में 5,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले ज्योति बिष्णु ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि 291 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सभागार में 5,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। यह शहर के खानापारा क्षेत्र में 45 बीघा जमीन में स्थापित परिसर का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक, परिसर में मुख्य सभागार के अलावा मौजूद अन्य सुविधाओं में एक कन्वेंशन सेंटर, 5 वीआईपी सुइट, 450 वाहनों के लिए कार पार्किंग क्षेत्र, ऑडियो-विजुअल सिस्टम और डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने दावा किया कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा सभागार है।
2,000 CCTV कैमरों वाली निगरानी प्रणाली का उद्घाटन
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा था कि पूरा परिसर हरित ऊर्जा से संचालित होगा और सभागार की छत पर सौर पैनल लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर शाह जन्मजात हृदय रोग कार्यक्रम के 1,000 लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। अमित शाह ने सोमवार को गुवाहाटी पुलिस आयुक्त कार्यालय के 111 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए भवन और शहर के लिए 2,000 सीसीटीवी कैमरों वाली निगरानी प्रणाली का भी उद्घाटन किया। शाह ने नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय में राज्य के CID की ओर से आपराधिक कानूनों पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन 2 परियोजनाओं का अनावरण किया, जिन पर कुल 292 करोड़ रुपये का खर्च आया है। गुवाहाटी पुलिस आयुक्त का 8 मंजिला कार्यालय भवन 111 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और यह खानपारा क्षेत्र में स्थित है।