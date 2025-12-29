10 साल आशीर्वाद दिया, 5 साल और दीजिए तो एक-एक घुसपैठिए को निकाल देंगे; असम में अमित शाह

संक्षेप: अमित शाह ने कहा, 'मैं आज कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है? आज काफी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नही हैं। 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था। 10 साल के अंदर और मुख्यता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में 5 सालों में 1 लाख 29 हजार बीघा जमीन को खाली कराया गया है। शाह ने कहा, 'मैं आज कांग्रेस पार्टी को याद कराना चाहता हूं कि क्या घुसपैठियों के बाद असम की संस्कृति जिंदा रह सकती है? आज काफी कुछ हुआ मगर इससे संतोष नही हैं। मैं असम की जनता से कहना चाहता हूं कि 10 सालों तक आपने कमल को आशीर्वाद दिया है। 5 साल और भाजपा को आशीर्वाद दे दीजिए। हम एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर यहां से बाहर निकाल देंगे।'

अमित शाह ने गुवाहाटी में 5,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले ज्योति बिष्णु ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि 291 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सभागार में 5,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। यह शहर के खानापारा क्षेत्र में 45 बीघा जमीन में स्थापित परिसर का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक, परिसर में मुख्य सभागार के अलावा मौजूद अन्य सुविधाओं में एक कन्वेंशन सेंटर, 5 वीआईपी सुइट, 450 वाहनों के लिए कार पार्किंग क्षेत्र, ऑडियो-विजुअल सिस्टम और डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है। उन्होंने दावा किया कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा सभागार है।