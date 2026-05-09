Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शुभेंदु अधिकारी नहीं, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किसके जीतने पर बजवाई ताली

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share

अमित शाह ने औसग्राम विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचीं कलिता माझी का अपने भाषण में विशेष तौर पर जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कलिता के लिए ताली बजवाई।

शुभेंदु अधिकारी नहीं, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किसके जीतने पर बजवाई ताली

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पहली सरकार के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने याद किया कि किस तरह 100 साल की वैचारिक यात्रा और लंबे संघर्ष के बाद यह संभव हो पाया है। शाह ने 2015 में भाजपा का खाता खुलने से 2026 में 207 सीटों तक पहुंचने के सफर को आनंददायक बताया, लेकिन कहा कि इसका रास्ता बेहद कष्टदायक रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 321 भाजपा कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई तब जाकर यह दिन आया है। भाजपा की जीत की खास बातें गिनाते हुए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की तो एक अन्य नवनिर्वाचित विधायक के लिए ताली भी बजवाई।

अमित शाह ने औसग्राम विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचीं कलिता माझी का अपने भाषण में विशेष तौर पर जिक्र किया। कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली कलिता ने तृणमूल कांग्रेस के श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से हराया है। शाह ने भाजपा के कुछ खास विजेता प्रत्याशियों का जिक्र किया और उनकी जीत के मायने बताए। इस दौरान उन्होंने कलिता मांझी के लिए ताली भी बजवाई।

ये भी पढ़ें:321 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई; बंगाल की जीत पर शाह ने याद किया भाजपा का संघर्ष

'कलिता माझी के लिए ताली बजाओ'

अमित शाह ने कहा, 'पानीहाटी की प्रत्याशी रत्नादेवनाथ, बंगालभर में माताओं-बहनों पर जो अत्याचार हुआ है, उसका प्रतीक बनकर सभी माताओं-बहनों को ढाढस दिया है। हिंगलगंज की प्रत्याशी रेखा पात्रा, संदेशखाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक और औसग्राम की प्रत्याशी कलिता मांझी... कलिता माझी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए आशा का बिंदू है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ गया।'

कलिता मांझी ने नामांकन के बाद छोड़ा काम

बेहद गरीब परिवार से आने वाली कलिता माझी 2014 तक भाजपा की एक बूथ एजेंट थी, जो अपने समर्पण और लगन की वजह से लगातार पार्टी में आगे बढ़ती गईं। 2021 में भी पार्टी ने कलिता को टिकट दिया था लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरे प्रयास में कलिता विधायक बन गईं। वह पार्टी में बोलपुर जिले की महासचिव होने के बावजूद दूसरों के घरों में बर्तन मांजती रहीं। कलिता का कहना है कि उन्होंने टिकट मिलने के एक सप्ताह बाद तक यह काम जारी रखा। लेकिन नमांकन के बाद प्रचार में व्यस्तता की वजह से घरेलू सहायिका के तौर पर अपना काम बंद किया।

ये भी पढ़ें:वो 9 जिले कौन-कौन? जहां TMC का खाता भी न खुल पाया; अमित शाह ने तंज कस बताया

जीत पर और क्या बोले शाह

शाह ने कहा, यह जीत सिर्फ भाजपा के विस्तार या उसकी विचारधारा के बारे में नहीं है। न ही यह सिर्फ भाजपा-राजग द्वारा 21वें राज्य में अपनी सरकार बनाने के बारे में है। इस जीत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में मौजूद सबसे बड़ी खामियों में से एक को दूर कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और गौतस्करी असंभव हो जाएगी।' शाह ने कहा कि अब 'गंगोत्री से गंगासागर' तक भाजपा की सरकार है। उन्होंने पार्टी की जीत को जनसंघ संस्थापक मुखर्जी की वैचारिक विरासत की विजय बताया। उन्होंने कहा, 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1950 में शुरू हुई वैचारिक यात्रा ने अंततः 2026 में उनकी पार्टी को उनकी जन्मभूमि में सत्ता तक पहुंचा दिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।'

ये भी पढ़ें:शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच में यूपी पहुंची पश्चिम बंगाल एसआईटी
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Bengal Election 2026
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।