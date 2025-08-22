Amit Shah says PM Modi presents 130th Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? 130वें संवैधानिक संशोधन पर अमित शाह ने घेरा, India News in Hindi - Hindustan
Amit Shah says PM Modi presents 130th Constitutional Amendment Bill in Lok Sabha

जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? 130वें संवैधानिक संशोधन पर अमित शाह ने घेरा

अमित शाह ने कहा, 'ये डीएमके वाले लोग 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को काला विधेयक कहते हैं। स्टालिन बाबू, आपको इस विधेयक को काला कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो काले काम करते हैं।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:55 PM
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है। पूरा विपक्ष इसका विरोध करने लगा। यह संवैधानिक विधेयक क्या है? अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष पूछ रहा है कि इस विधेयक की क्या जरूरत है? डीएमके के सीनियर मंत्री के. पोनमुडी और सेंथिल बालाजी 8 महीने तक जेल में थे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। बताइए, क्या आप जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं?'

अमित शाह ने कहा, 'ये डीएमके वाले लोग 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को काला विधेयक कहते हैं। स्टालिन बाबू, आपको इस विधेयक को काला कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो काले काम करते हैं।' उन्होंने कहा कि स्टालिन जी का केवल एक ही एजेंडा है कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। सोनिया गांधी का भी केवल एक ही एजेंडा है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाएं। लेकिन मैं दोनों को बताना चाहता हूं। न तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और न ही उदयनिधि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोनों जगह एनडीए की जीत निश्चित है। मोदी जी की जीत निश्चित है।

किस पार्टी को बताया सबसे भ्रष्ट सरकार

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'आने वाले दिनों में तमिलनाडु में बीजेपी, एआईएडीएमके और एनडीए सहयोगियों की सरकार बनने जा रही है। डीएमके सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कई घोटाले किए हैं।' उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हमारे एनडीए गठबंधन को 18% वोट मिले। हमारे सहयोगी एआईएडीएमके को 21% वोट मिले। अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो लगभग 39% वोट एनडीए के हैं।

