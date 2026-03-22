‘24 साल से सेवा, एक भी छुट्टी नहीं’, अमित शाह ने PM मोदी के लिए क्या कहा; टॉप-5 न्यूज

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'चाहे गरीबों को उनके अधिकार दिलाना हो, विकास में नए मुकाम हासिल करना हो या वैश्विक मंचों पर देश का गौरव बढ़ाना हो, मोदी युग ने भारत को पूरी तरह से बदल दिया है।'

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रमुख चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम नवमी के उत्सव से ठीक पहले रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने वेटुरिया बस स्टैंड पर लगभग तैयार हो चुकी भगवान राम की मूर्ति का सिर काटकर ले गए। वहीं, ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल संकट पैदा हो गया है। भारत भी तेल सप्लाई पूरी करने के लिए अन्य देशों से तेल खरीद रहा है। रूसी कच्चा तेल ला रहा टैंकर एक्वा टाइटन भारत के तट पर पहुंच गया है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए रविवार की टॉप-5 न्यूज...

क्या इजरायल के पास भी है परमाणु हथियार? डिमोना पर ईरानी हमले से उठे सवाल ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में एक नया और गंभीर मोड़ आया है। शनिवार रात को ईरान ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित डिमोना और अराद शहरों पर मिसाइल हमले किए। ये हमले ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमले का बदला माने जा रहे हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय और बचाव सेवाओं के अनुसार, इन हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें डिमोना में 33 और अराद में करीब 90 लोग शामिल हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं। पढ़ें पूरी खबर...

भगवान राम की मूर्ति का सिर काटकर ले गए; बंगाल में गरमाया माहौल, TMC पर भड़की BJP पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा के प्रमुख चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम नवमी के उत्सव से ठीक पहले रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने वेटुरिया बस स्टैंड पर लगभग तैयार हो चुकी भगवान राम की मूर्ति का सिर काटकर ले गए। यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम के बूथ नंबर 122, ब्लॉक-2 में हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

'24 साल से लगातार सेवा, एक भी छुट्टी नहीं'; अमित शाह ने PM मोदी के लिए क्या कहा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 वर्षों की अटूट सेवा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 24 वर्षों में एक भी छुट्टी नहीं ली है, जो उनकी राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता का सबूत है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मोदी जी की दशकों की सेवा ने एक अलग युग की रचना की है। चाहे गरीबों को उनके अधिकार दिलाना हो, विकास के नए आयाम स्थापित करना हो या वैश्विक मंच पर राष्ट्र की गरिमा बढ़ाना हो, मोदी युग ने भारत को बदल दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

चीन जा रहा था रूसी तेल टैंकर, बीच रास्ते में ले लिया यूटर्न; पहुंच गया भारत ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल संकट पैदा हो गया है। भारत भी तेल सप्लाई पूरी करने के लिए अन्य देशों से तेल खरीद रहा है। रूसी कच्चा तेल ला रहा टैंकर एक्वा टाइटन भारत के तट पर पहुंच गया है। दरअसल, यह पहले टैंकर चीन जा रहा था, लेकिन बाद में इसने बीच रास्ते से ही यू टर्न लेते हुए भारत की ओर चल पड़ा। इस टैंकर के न्यू मंगलुरु पोर्ट पहुंचने से तेल को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है। रूस के कुल सात टैंकर भारत आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...