कमल निशान की केरल में सरकार बनाना और भाजपा का मुख्यमंत्री लाना, हमारा अंतिम लक्ष्य: अमित शाह

संक्षेप: अमित शाह ने कहा कि केरल को पूर्ण रूप से विकसित बनाना, राष्ट्र-विरोधी ताकतों से बचाना और सदियों से चली आ रही आस्था की शक्ति की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि केवल PM मोदी के नेतृत्व वाला NDA ये लक्ष्य हासिल कर सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का केरल में अंतिम लक्ष्य कमल चिन्ह के नीचे सरकार बनाना है। नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थानीय चुनावों में हालिया जीत को एक पड़ाव बताया। शाह ने पार्टी के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि केरल को पूर्ण रूप से विकसित बनाना, राष्ट्र-विरोधी ताकतों से बचाना और सदियों से चली आ रही आस्था की शक्ति की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए ही ये लक्ष्य हासिल कर सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमित शाह ने कहा, 'यह जीत हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लक्ष्य की ओर एक कदम है। हमारा अंतिम लक्ष्य केरल में कमल चिन्ह के नीचे सरकार बनाना और भाजपा का मुख्यमंत्री लाना है। हमारा लक्ष्य केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को राष्ट्र-विरोधी ताकतों से बचाना और केरल में सदियों से मौजूद आस्था की शक्ति की रक्षा करना है।' उन्होंने कहा कि केरल के लोग भी मानते हैं कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ये तीन काम नहीं कर सकते; केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए ही ऐसा कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। मैं आज यहां केरल के लोगों को बताने आया हूं कि विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर जाता है।