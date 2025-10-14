आतंकवादी कहीं भी छिपे हों, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे; जवानों के बीच खूब गरजे अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान सेना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया। शाह ने कहा, 'आतंकवादी कहीं पर भी छिपे हों, उन्हें छिपाने के लिए कितनी भी मजबूत व्यवस्था की गई हो मगर हमारे जवानों ने यह तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा एजेंसियां आपको पाताल से भी ढूंढकर आतंकवादी कृत्य के लिए दंड देने को तैयार हैं।'
अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उन्हें सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए समाप्त करके विश्वास बढ़ाने का काम किया है।' आतंकवाद रोधी ब्लैक कैट कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के 41वें स्थापना दिवस पर उसके मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फोर्स का छठा केंद्र स्थापित करने जा रही है।
पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर
भारतीय रक्षा बलों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत मई में पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय आकस्मिक बल है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके ब्लैक कैट कमांडो जोखिम वाले वीआईपी की सुरक्षा के अलावा आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी अभियानों का भी जिम्मा संभालते हैं। एनएसजी के 5 मौजूदा केंद्र मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में हैं।