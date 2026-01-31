आनंदपुर अग्निकांड चीख-चीखकर कहता है कि ममता के लोग शामिल हैं, अमित शाह ने TMC को घेरा

संक्षेप: अमित शाह ने कहा, 'आनंदपुर में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं है। 25 लोगों की जान चली गई है और 27 लोग अभी भी लापता हैं। यह हादसा क्यों हुआ? इस मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है? मोमो फैक्ट्री के मालिक कौन हैं?'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। आनंदपुर में स्थित वॉव मोमो के गोदाम में लगी आग का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, 'आनंदपुर में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं है। 25 लोगों की जान चली गई है और 27 लोग अभी भी लापता हैं। यह हादसा क्यों हुआ? इस मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है? मोमो फैक्ट्री के मालिक कौन हैं? मोमो फैक्ट्री के मालिकों ने विदेश की कौन-कौन सी उड़ानों में किसके साथ यात्रा की है? मोमो फैक्ट्री के मालिक को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? अगर ये घुसपैठिए होते तो क्या ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती? बंगाली नागरिकों की हत्या हुई है। इस मामले में आप वोट बैंक की राजनीति क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए।'

अमित शाह ने कहा, 'आज मैं यहां से मांग करता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाएं और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए। शुभेंदु अधिकारी और समिक भट्टाचार्य पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और पुलिस ने उन पर अत्याचार किया। ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार की भ्रष्टाचार अब और छिप नहीं सकता। आनंदपुर की गोदाम आग का मामला चीख-चीखकर कह रहा है कि ममता बनर्जी के लोग इसमें शामिल हैं। ममता बनर्जी इसे ढकना चाहती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद जब भाजपा की सरकार आएगी, तो हम इस आग के दोषियों को चुन-चुनकर जेल भेजेंगे।'