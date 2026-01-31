आनंदपुर अग्निकांड चीख-चीखकर कहता है कि ममता के लोग शामिल हैं, अमित शाह ने TMC को घेरा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में शनिवार को जनसभा को संबोधित किया। आनंदपुर में स्थित वॉव मोमो के गोदाम में लगी आग का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, 'आनंदपुर में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं है। 25 लोगों की जान चली गई है और 27 लोग अभी भी लापता हैं। यह हादसा क्यों हुआ? इस मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा हुआ है? मोमो फैक्ट्री के मालिक कौन हैं? मोमो फैक्ट्री के मालिकों ने विदेश की कौन-कौन सी उड़ानों में किसके साथ यात्रा की है? मोमो फैक्ट्री के मालिक को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? अगर ये घुसपैठिए होते तो क्या ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती? बंगाली नागरिकों की हत्या हुई है। इस मामले में आप वोट बैंक की राजनीति क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए।'
अमित शाह ने कहा, 'आज मैं यहां से मांग करता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाएं और जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाए। शुभेंदु अधिकारी और समिक भट्टाचार्य पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और पुलिस ने उन पर अत्याचार किया। ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार की भ्रष्टाचार अब और छिप नहीं सकता। आनंदपुर की गोदाम आग का मामला चीख-चीखकर कह रहा है कि ममता बनर्जी के लोग इसमें शामिल हैं। ममता बनर्जी इसे ढकना चाहती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद जब भाजपा की सरकार आएगी, तो हम इस आग के दोषियों को चुन-चुनकर जेल भेजेंगे।'
बंगाल में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ का जिक्र
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आगे कहा, 'ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थीं। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं 2014 में हमें सिर्फ दो सीट मिली थी, 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली थीं। 2024 में 39% वोट मिला और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए हैं। ममता दीदी 38% से 45% का छलांग लगाना है। आप इस बार देखना भाजपा का वोट 50% से अधिक होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है।'