'फोरेंसिक डेटा, अपराध स्थल का सैंपल और...', पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर क्या बोले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि NAFIS डेटा जुटाना, उसकी सुरक्षा और प्रभावी उपयोग जरूरी है। इन तीनों पहलुओं को अत्यंत सटीकता और सावधानी के साथ संभाला जाना चाहिए। डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष जोर देना होगा।

पीड़ितों को तेज न्याय दिलाने के मकसद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपराध की तेज जांच के लिए फोरेंसिक डेटा और अपराध स्थल से प्राप्त सैंपल की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। 26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन-2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि NAFIS और CCTNS जैसे डेटाबेस की गुणवत्ता व सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों की है। शाह ने जोर देकर कहा कि अपराध स्थल से DNA सैंपल लेने के बाद उसकी सुरक्षा राज्यों की जिम्मेदारी है, जबकि जांच के दौरान इसका उपयोग केंद्र की भूमिका आती है। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि फिंगरप्रिंट डेटा, डीएनए सैंपल और अन्य फोरेंसिक सामग्री को सावधानीपूर्वक संभाला जाए ताकि जांच प्रक्रिया मजबूत और विश्वसनीय हो सके।

गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि NAFIS डेटा को जुटाना, उसकी सुरक्षा और प्रभावी उपयोग जरूरी है। इन तीनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं राज्यों से अपील करता हूं कि वे डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष जोर दें।' शाह ने जोर दिया कि कच्चा डेटा अपने आप में बोझ है, लेकिन जब इसे खुफिया जानकारी में बदला जाता है तो यह अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। उन्होंने अपराध पैटर्न का अध्ययन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग करने पर बल दिया। इसके लिए हर राज्य में समर्पित AI टीम गठित करने का सुझाव दिया। इन टीमों का काम बार-बार अपराध करने वालों की पहचान, उनके प्रोफाइलिंग, अंतरराज्यीय अपराधियों की ट्रैकिंग और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान करना होना चाहिए।

AI सॉफ्टवेयर का बढ़ाना होगा इस्तेमाल अमित शाह ने कहा कि डेटा को बस जुटाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे AI आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीक विश्लेषण करना आवश्यक है। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करें जो AI लर्निंग के जरिए सटीक निष्कर्ष निकाल सके। शाह ने दोहराया कि डेटा को खुफिया जानकारी में बदलना ही सफल अपराध नियंत्रण की कुंजी है। उन्होंने फोरेंसिक साइंस को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आपराधिक न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।