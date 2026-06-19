'फोरेंसिक डेटा, अपराध स्थल का सैंपल और...', पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने पर क्या बोले अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि NAFIS डेटा जुटाना, उसकी सुरक्षा और प्रभावी उपयोग जरूरी है। इन तीनों पहलुओं को अत्यंत सटीकता और सावधानी के साथ संभाला जाना चाहिए। डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष जोर देना होगा।
पीड़ितों को तेज न्याय दिलाने के मकसद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपराध की तेज जांच के लिए फोरेंसिक डेटा और अपराध स्थल से प्राप्त सैंपल की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। 26वीं अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन-2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि NAFIS और CCTNS जैसे डेटाबेस की गुणवत्ता व सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों की है। शाह ने जोर देकर कहा कि अपराध स्थल से DNA सैंपल लेने के बाद उसकी सुरक्षा राज्यों की जिम्मेदारी है, जबकि जांच के दौरान इसका उपयोग केंद्र की भूमिका आती है। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि फिंगरप्रिंट डेटा, डीएनए सैंपल और अन्य फोरेंसिक सामग्री को सावधानीपूर्वक संभाला जाए ताकि जांच प्रक्रिया मजबूत और विश्वसनीय हो सके।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि NAFIS डेटा को जुटाना, उसकी सुरक्षा और प्रभावी उपयोग जरूरी है। इन तीनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं राज्यों से अपील करता हूं कि वे डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष जोर दें।' शाह ने जोर दिया कि कच्चा डेटा अपने आप में बोझ है, लेकिन जब इसे खुफिया जानकारी में बदला जाता है तो यह अत्यंत मूल्यवान बन जाता है। उन्होंने अपराध पैटर्न का अध्ययन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग करने पर बल दिया। इसके लिए हर राज्य में समर्पित AI टीम गठित करने का सुझाव दिया। इन टीमों का काम बार-बार अपराध करने वालों की पहचान, उनके प्रोफाइलिंग, अंतरराज्यीय अपराधियों की ट्रैकिंग और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की पहचान करना होना चाहिए।
AI सॉफ्टवेयर का बढ़ाना होगा इस्तेमाल
अमित शाह ने कहा कि डेटा को बस जुटाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे AI आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से सटीक विश्लेषण करना आवश्यक है। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि वे ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करें जो AI लर्निंग के जरिए सटीक निष्कर्ष निकाल सके। शाह ने दोहराया कि डेटा को खुफिया जानकारी में बदलना ही सफल अपराध नियंत्रण की कुंजी है। उन्होंने फोरेंसिक साइंस को आधुनिक तकनीक से जोड़कर आपराधिक न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम बनाना समय की मांग है। जब अपराधी वर्षों तक दंडित नहीं होते तो व्यवस्था का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। अगस्त 2019 में शुरू किए गए आपराधिक कानून सुधार अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसका लक्ष्य तीन वर्ष के अंदर दोषसिद्धि हासिल करना था। आज सात वर्ष बाद हम इस लक्ष्य को पूरा करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस सुधार से न्याय प्रक्रिया में काफी तेजी आई है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें