ये आसीम मुनीर का कबूलनामा… ‘भारत मर्सिडीज’ वाले बयान पर अमित शाह ने उड़ाई PAK की खिल्ली

आसीम मुनीर ने बीते दिनों खुद ही पाकिस्तान की फजीहत कराते हुए कहा था कि भारत तक चमकती हुई मर्सिडीज है और पाकिस्तान सामान ढोने वाले ट्रक की तरह है। मुनीर के इस बयान पर उनकी खूब ट्रोलिंग हुई थी।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:29 PM
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आसीम मुनीर के बयानों का जिक्र करते हुए कहा है कि मुनीर ने खुद ही कबूल लिया है कि भारत के सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। रक्षा मंत्री मुनीर के उस बयान की चर्चा कर रह रहे थे जिसमें पाकिस्तानी जनरल ने भारत को चमचमाती हुई मर्सिडीज और पाकिस्तान को मलबे से लदा हुआ ट्रक बताया था। सिंह ने कहा है कि यह पाकिस्तान की तरफ से एक कबूलनामा था।

रक्षा मंत्री इकनॉमिक टाइम्स के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने मुनीर की टिप्पणी को सबके सामने पढ़ने के बाद कहा, "मुनीर के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, ठोस नीतियों और दूरदृष्टी से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई, जबकि दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो यह उनकी अपनी नाकामी है।”

राजनाथ सिंह ने आगे कहा, “मैं आसीम मुनीर के इस बयान को भी एक कबूलनामें के रूप में देखता हूं।" यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा, “मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल मैटेरियल नहीं मानता। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है। इस गंभीर चेतावनी के पीछे जो ऐतिहासिक संकेत है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो भारत इस तरह की चेतावनियों का करारा जवाब देने में सक्षम है।”

मुनीर ने क्या कहा था?

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान लगातार गीदड़भभकीयां देने में लगा है। बीते दिनों मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में जहर उगला। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा बोल गए जिससे खुद की ही फजीहत हो गई। उन्होंने कहा, “मैं साधारण शब्दों में स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं। भारत हाइवेज पर दौड़ती एक चमकती हुई मर्सिडीज या फरारी है। लेकिन हम ट्रक है, जो बजरी से लदा हुआ है। अगर ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो फिर किसे ज्यादा नुकसान होगा।” मुनीर पाकिस्तान को चमक से दूर एक ताकतवर देश बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुलना ऐसी कर दी कि ट्रोल होने लगे।

