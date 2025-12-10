Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsIndia NewsAmit Shah reply to the discussion on electoral reforms attacks congress party rahul gandhi SIR
तब तो टप से नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हो… लोकसभा में अमित शाह का कांग्रेस पर तंज

तब तो टप से नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हो… लोकसभा में अमित शाह का कांग्रेस पर तंज

संक्षेप:

गृह मंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं, बल्कि राहुल गांधी है।

Dec 10, 2025 06:57 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

Amit Shah in Lok Sabha: गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्षी पार्टियों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए करारा प्रहार किया है। शाह ने कांग्रेस पार्टी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे चुनाव जीतते हैं तब उन्हें मतदाता सूची से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब वे चुनाव हार जाते हैं तब वे इसे दोष देने लगते हैं। अमित शाह ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम एवं मतदाता सूची नहीं, बल्कि राहुल गांधी का नेतृत्व है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस के लगाए हुए आरोपों को खारिज किया। अमित शाह ने कहा, “ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद कोई चुनाव नहीं हारे। हम छत्तीसगढ़ में 2018 में हारे, राजस्थान में 2018 में हारे, मध्य प्रदेश में 2018 में हारे। कर्नाटक में भी 2014 के बाद हारे। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे।”

read moreये भी पढ़ें:
इस तरह से नहीं चलेगी संसद, बीच भाषण में राहुल गांधी पर क्यों भड़क गए अमित शाह
ज्यादा बीमार हो तो घर पर रहा करो, LS में भाषण के बीच किस पर बिफरे अमित शाह?

शाह ने कहा, “तब तो यह मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टप से नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो। लेकिन जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में।” अमित शाह ने सवाल उठाए कि अगर मतदाता सूची खराब थी तो शपथ क्यों ली?

राहुल गांधी पर निशाना

वहीं गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनाव हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ गए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली। फिर भी हार गए। हारने का कारण आपका नेतृत्व है, हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं है।’’

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।