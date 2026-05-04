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'दीदी टाटा बाय-बाय'; सच हुई अमित शाह की 22 अप्रैल वाली वो भविष्यणवाणी, वीडियो वायरल

May 04, 2026 05:14 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 22 अप्रैल की एक रैली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अमित शाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 4 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन क्या होगा।

'दीदी टाटा बाय-बाय'; सच हुई अमित शाह की 22 अप्रैल वाली वो भविष्यणवाणी, वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 22 अप्रैल की एक रैली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अमित शाह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 4 मई को चुनाव नतीजों वाले दिन क्या होगा। अब जब वोटों की गिनती के बाद स्थिति लगभग साफ हो गई तो लोगों का कहना है कि अमित शाह ने जो कहा वो सच हो गया। 22 अप्रैल वाली उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। अमित शाह ने एक रैली के दौरान भविष्यवाणी की थी कि इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी का पत्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि दोपहर एक बजे तक काउंटिंग समाप्त हो जाएगी और दीदी टाटा गुडबाय हो जाएंगी।

क्या थी अमित शाह की भविष्यवाणी?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अमित शाह ने कहा, 4 मई को सुबह काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, एक बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुडबाय। अमित शाह ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली की गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इसी रैली का बताया जा रहा है।

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'जो कहा वो सच हो गया'

पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। रुझानों में बहुत मत के आंकड़े को पार करते हुए पार्टी 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अमित शाह के इस वीडियो को अब चुनाव नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं औऱ दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा, आखिरकार वो सच हो गया और दीद टाटा बाय बाय हो गईं।

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पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना अभी जारी है और दोपहर तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार बनाने के लिए जरूरी 148 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए एक मजबूत बढ़त बना ली है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत यानी 148 सीटों की आवश्यकता होती है। किसी भी दल या गठबंधन को चुनाव जीतने के लिए इस जादुई आंकड़े को हासिल करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम पांच बजे तक बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है जबकि 188 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं टीएमसी ने अभी तक केवल 3 सीटों पर जीत हासिल की है और 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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