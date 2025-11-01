Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsAmit Shah on Kharge Demand of RSS Ban Says Public Will Give Answer in Bihar Elections
इसी चुनाव में जनता दे देगी जवाब, खरगे की RSS बैन की मांग पर अमित शाह की दो टूक

संक्षेप: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि जो लोग इस पर बैन लगाने की बात करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है, जनता इसका जवाब इसी मतदान में दे देगी।

Sat, 1 Nov 2025 09:32 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही थी। शाह ने साफ किया कि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और जनता इसी चुनाव में इसका जवाब दे देगी। गृह मंत्री ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं।

एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में अमित शाह ने खरगे की आरएसएस पर बैन लगाने की बात पर कहा, 'उन्होंने (खरगे) कोई वजह नहीं बताई। आरएसएस ऐसी संस्था है, जिसने हम लोगों जैसे करोड़ों युवाओं को देश बनाने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। देशभक्ति के संस्कार दिए हैं और हमें यह भी देखना चाहिए कि आरएसएस से निकले हुए दो लोग इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और दोनों सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। आरएसएस का योगदान देश के विकास, समाज को सही दिशा दिखाने में बहुत बड़ा है। खरगे जी की मंशा समझ रहा हूं।'

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो गए हैं और बहुत बड़ा योगदान संघ का इन 100 साल में रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ के पास हजारों लोग हैं, जिनके पास न तो अपना घर है और न ही अपना बैंक अकाउंट और न ही परिवार है। केवल और केवल भारत माता की सेवा करने के लक्ष्य के साथ निकले हैं। जो लोग इस पर बैन लगाने की बात करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है, जनता इसका जवाब इसी मतदान में दे देगी।

ये भी पढ़ें:भारत नेपाल नहीं, हमारी लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत, जेन-जी प्रोटेस्ट पर अमित शाह
ये भी पढ़ें:खराब मौसम ने रोका शाह का हेलिकॉप्टर, वीडियो के जरिए हुए रैली में शामिल

खरगे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है। खरगे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘मेरा व्यक्तिगत विचार है और खुलकर बोलूंगा कि (आरएसएस पर प्रतिबंध) लगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चीजें (आरएसएस को लेकर) हमारे सामने रखी हैं, अगर उसकी मर्यादा प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) और शाह (गृह मंत्री अमित शाह) रखते हैं तो यह (प्रतिबंध) होना चाहिए।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ‘आज देश में जो गड़बड़ियां हो रही हैं और कानून-व्यवस्था की समस्यां पैदा हो रही हैं, ये सब भाजपा और आरएसएस की वजह से हैं।’

