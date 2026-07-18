'चिकन नेक' के पास BSF पोस्ट पर पहुंचे अमित शाह, सीमा से बांग्लादेश को कड़ा संदेश
बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे सिलीगुड़ी में बीएसएफ की चौकी पर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। बता दें कि यह चिकन नेक के पास है। चिकन नेक वह गलियारा है जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है।
गृह मंत्री अमित शाह इस समय बंगाल के दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह सबसे पहले सिलीगुड़ी में बीएसएफ की 18वीं बटालियन के जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम 'चिकन नेक' के पास बांग्लादेश की सीमा पर गृह मंत्री ने सुरक्षा का जायजा लिया। यह पूरा इलाका देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश की राजनीति में हुए उलटफेर के बाद वह चीन से करीबी बढ़ा रहा है और चीन चिकन नेक वाले इलाके में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में गृह मंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सेना प्रमुख के बाद गृह मंत्री ने यहां पहुंचकर बांग्लादेश को साफ संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत में समझौता नहीं करेगा।
'चिकन नेक' को लेकर बेहद गंभीर है सरकार
गृह मंत्री बांग्लादेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल और गृह सचिव संघमित्रा घोष से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार, एनआईए डीजी राकेश अग्रवाल. राज्य में पुलिस चीफ सिद्धनाथ गुप्ता, उत्तर बंगाल के आईजी सुकेश जैन के साथ अहम रणनीतिक बैठक कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर यह अहम बैठक होगी। बता दें कि सिलिगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक के नाम से जाना जाता है जो कि 17 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक भूखंड है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में बांग्लादेश और पूर्वोत्तर में भूटान की सीमा है।
बांग्लादेश की नई शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बीएसएफ को जमीन दी है ताकि सीमा पर बाड़बंदी की जा सकते। इसके अलावा इस इलाके में कम से कम सात हाइवे बीएसएफ के जिम्मे कर दिए हैं। शनिवार की शाम अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे और इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। शाह के आज उत्तर बंगाल स्थित राज्य सचिवालय की शाखा 'उत्तर कन्या' में सीमा प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करने का भी कार्यक्रम है। इन बैठकों में राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी।
आपराधिक कानूनों को लेकर होगी समीक्षा बैठक
गृह मंत्री राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने और अन्य प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा करेंगे। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वह राष्ट्रीय पुस्तकालय में 'म्यूजियम ऑफ वर्ड्स' के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमूल बंगाल डेयरी के दही प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखेंगे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें