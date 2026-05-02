लद्दाख दौरे पर अमित शाह, NSA हटने के बाद सोनम वांगचुक से पहली मुलाकात; 22 मई को बड़ा फैसला!

गृह मंत्री अमित शाह ने लेह में सोनम वांगचुक और लद्दाख के नेताओं से मुलाकात की। शाह ने शांति की अपील करते हुए 22 मई को गृह मंत्रालय की अहम बैठक में 'बीच का रास्ता' निकालने का सुझाव दिया है। जानें पूरी खबर।

पर्यावरणविद् और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के सदस्य सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात लेह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कई अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे। यह मुलाकात मुख्य रूप से भगवान बुद्ध और आध्यात्मिकता पर केंद्रित रही।

गृह मंत्री के लद्दाख दौरे का उद्देश्य और बैठक का माहौल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के नेताओं के साथ बैठक की। बातचीत के दौरान शाह ने नेताओं से "भगवान बुद्ध में विश्वास बनाए रखने" का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि "सब कुछ ठीक हो जाएगा।"

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) के पूर्व मुख्य कार्यकारी ग्यालसन भी इस बैठक का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि यह बैठक गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई थी। शाह ने स्पष्ट किया कि उनकी यह यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक है और वे यहां भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन करने आए हैं।

22 मई को होगी अहम बैठक गृह मंत्री ने लद्दाख के नेताओं को सूचित किया कि लद्दाख से जुड़े मुख्य मुद्दों पर 22 मई को गृह मंत्रालय (MHA) की एक उप-समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। ग्यालसन के अनुसार, शाह ने नेताओं से कहा कि वे 22 मई की बैठक में खुले दिमाग से आएं और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि इस उप-समिति की बैठक में कोई आम सहमति बनती है, तो बाद में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

लद्दाख के नेताओं की मांगें और गृह मंत्री का जवाब इस 30 मिनट की बैठक में LAB के सह-अध्यक्ष त्सेरिंग दोरजे लकरूक और लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा भी मौजूद थे। लकरूक ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने कई मांगें रखीं।

उच्चाधिकार समिति की मांग : नेताओं ने शाह से आग्रह किया कि वे लद्दाख वार्ता के लिए गृह मंत्रालय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता करें।

: नेताओं ने शाह से आग्रह किया कि वे लद्दाख वार्ता के लिए गृह मंत्रालय की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता करें। वार्ता का स्तर बढ़ाना : उन्होंने 22 मई की प्रस्तावित उप-समिति की वार्ता को उच्चाधिकार प्राप्त बैठक के स्तर पर अपग्रेड करने का भी अनुरोध किया।

: उन्होंने 22 मई की प्रस्तावित उप-समिति की वार्ता को उच्चाधिकार प्राप्त बैठक के स्तर पर अपग्रेड करने का भी अनुरोध किया। गृह मंत्री का रुख: अमित शाह ने इन मांगों को फिलहाल यह कहते हुए टाल दिया कि वह अभी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। सांसद हनीफा ने शाह के हवाले से बताया कि यदि 22 मई की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, तो उसके बाद निश्चित रूप से एक उच्चाधिकार प्राप्त बैठक की जाएगी।

हिंसक प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी यह बैठक लद्दाख के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है। लगभग सात महीने पहले, 24 सितंबर 2025 को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 'छठी अनुसूची' के तहत संरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पुलिस फायरिंग हुई थी। इस हिंसक घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

इस घटना के बाद, सोनम वांगचुक पर अपने भाषणों के जरिए प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा था। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और जोधपुर जेल में रखा गया था।

हालिया घटनाक्रम और पिछली वार्ताएं मार्च में रिहाई: इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने वांगचुक की NSA हिरासत को रद्द कर दिया। सरकार ने क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने के लिए रचनात्मक जुड़ाव और संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।

वांगचुक का बयान: अपनी रिहाई के बाद से ही वांगचुक केंद्र के साथ बातचीत का दबाव बना रहे हैं। उनका मानना है कि लद्दाख की स्थिति वर्तमान में "विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रही है।"