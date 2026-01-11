Hindustan Hindi News
केरल के दो मंत्री संदेह के घेरे में; सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले में अमित शाह का बड़ा दावा

संक्षेप:

सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केरल के दो मंत्री भी संदेह के घेरे में हैं। राज्य सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करा सकती। इस जांच को किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए।

Jan 11, 2026 06:15 pm IST
केरल के सबरीमाला मंदिर में हुई सोना चोरी के मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विजयन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केरल सरकार के दो मंत्री संदेह के घेरे में हैं, ऐसे में राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को सौंप देनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार इस मामले की जांच को किसी तटस्थ एजेंसी को नहीं सौंप देती, तब तक भाजपा पूरे केरल में आंदोलन करेगी और जन-जागरुकता अभियान चलाएगी।

स्थानीय निकाय चुनावों में जीतकर आए उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विजयन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "जो लोग सबरीमाला मंदिर के खजाने की रक्षा नहीं कर पाए, क्या वह हमारी आस्था की रक्षा कर सकते हैं? अगर केरल की मूल आस्था की रक्षा कोई कर सकता है, तो वह केवल भाजपा ही है। यह चोरी केवल केरल के लोगों की आस्था का मामला नहीं है, बल्कि पूरा देश का मामला है।"

केंद्रीय गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री पी.विजयन को संबोधित करते हुए कहा, "आज पूरा देश आपको चिंता से देख रहा है। मैंने इस मामले की एफआईआर देखी है। इसमें आरोपियों को बचाने का वायरस डाला गया है। आपके दो मंत्री संदेह के घेरे में हैं। ऐसी स्थिति में आप निष्पक्ष जांच कैसे कराएंगे? मैं मांग कर ता हूं कि केरल के मुख्यमंत्री इस जांच को किसी निष्पक्ष एजेंसी को सौंपें। जब तक ऐसा नहीं होता है, भाजपा केरल के हर गांव में आंदोलन करेगी और जन-जागरुकता अभियान चलाएगी।"

क्या है सबरीमाला सोना चोरी मामला?

सबरीमाला गोल्ड चोरी मामला भगवान के स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें 4.54 किलो सोने की हेराफेरी का संदेह है। आरोप के मुताबिक यह चोरी 2019 में इन वस्तुओं की रिफिनिशिंग और गोल्ड प्लेटिंग के बहाने हुई थी। हाल ही में इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मंदिर के मुख्य पुराजीर कंदरारू राजीवरू को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आपराधिक साजिश के तहत प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सोने की वस्तुओं को हटाने में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उस समय की मंदिर समिति में शामिल सभी लोग एसआईटी की रडार पर हैं।

