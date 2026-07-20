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कोलकाता में अमूल के सबसे बड़े दही प्लांट का भूमि पूजन

By Yamini C S
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अमित शाह ने कोलकाता में अमूल के विश्व के सबसे बड़े दही प्लांट का भूमि पूजन किया। यह परियोजना पशुपालकों की आय बढ़ाने और सहकारी दशा को सुधारने का वादा करती है, जिससे ‘श्वेत क्रांति 2.0’ का लक्ष्य प्राप्त होगा। जानिए विस्तार में।

कोलकाता में अमूल के सबसे बड़े दही प्लांट का भूमि पूजन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना पश्चिम बंगाल में डेयरी क्षेत्र को नई गति देगी, पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेगी और "श्वेत क्रांति 2.0" के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी समेत राज्य सरकार और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरकार के अनुसार, हावड़ा फूड पार्क में लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जा रही इस परियोजना के पूरी तरह शुरू होने पर प्रतिदिन करीब 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। पहले चरण में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी, जिससे करीब 1.20 लाख छोटे दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को लाभ मिलने का अनुमान है। प्लांट में प्रतिदिन लगभग 10 लाख किलोग्राम दही और अन्य डेयरी उत्पादों के निर्माण की क्षमता होगी, जिसे विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट बताया गया है।

डेयरी क्षेत्र के विस्तार पर जोर

अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा अमूल को 30 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने से राज्य में बड़े निवेशों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उनके अनुसार, इससे पशुपालकों को दूध का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी और डेयरी सहकारिता को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में लगभग ढाई लाख पशुपालकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां सेक्स-सॉर्टेड सीमन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उनका कहना था कि अगले 15 वर्षों में राज्य के प्रत्येक पशुपालक परिवार तक अधिक दूध देने वाली उन्नत नस्ल के कम से कम दो दुधारू पशु पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी।

अमित शाह ने अमूल के सहकारी मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि उपभोक्ता द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये में से लगभग 87 रुपये सीधे किसानों और पशुपालकों के खातों में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अमूल से 18,600 से अधिक ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां और 36 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

किसानों और सहकारी संस्थाओं के लिए नई पहल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की 70 से अधिक किसान कल्याण योजनाओं का लाभ अगले छह महीने के भीतर पश्चिम बंगाल के किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय का पूर्ण कंप्यूटरीकरण भी किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाओं को डिजिटल माध्यम से सेवाएं मिल सकेंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

कार्यक्रम के दौरान 10 सहकारी गोदामों का शिलान्यास तथा 1,400 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का उद्घाटन भी किया गया। अमित शाह ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में सुविधा मिलेगी और कम कीमत पर मजबूरी में फसल बेचने की स्थिति घटेगी।

उन्होंने "भारत टैक्सी" के तहत "सारथी" अवधारणा का भी उल्लेख किया और कहा कि पश्चिम बंगाल की टैक्सियों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके तहत वाहन चालक केवल चालक नहीं रहेगा बल्कि कंपनी में हिस्सेदार भी बनेगा, जिससे उसे लाभांश का हिस्सा भी मिलेगा।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "सोनार बांग्ला" के संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डेयरी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

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