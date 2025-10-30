लालू के जंगलराज में हुईं 32 हजार किडनैपिंग, NDA को जिताएं कि इटली तक लगे झटका: शाह

संक्षेप: होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि बिहार में लालू और उनकी पत्नी राबड़ी के राज में जंगल राज था, जिसका खात्मा नीतीश कुमार ने किया। अमित शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी राज में 32 हजार किडनैपिंग हुई थीं। इसके अलावा 12 बड़े नरसंहार हुए थे।

होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि बिहार में लालू और उनकी पत्नी राबड़ी के राज में जंगल राज था, जिसका खात्मा नीतीश कुमार ने किया। अमित शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी राज में 32 हजार किडनैपिंग हुई थीं। इसके अलावा 12 बड़े नरसंहार हुए थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी चाहती है कि बिहार में जंगल राज को फिर से वापस ले आएं। ये लोग बिहार में विकास नहीं होने देना चाहते। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया।

लखीसराय की रैली में उन्होंने मतदाताओं से एनडीए को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब आप बूथ पर जाएं तो एनडीए के दलों के सिंबल पर वोट डालें। एनडीए को ऐसी जीत दिलाएं कि इटली तक उसके झटके महसूस हों। उन्होंने कहा कि लालू यादव में चारा घोटाला हुआ। नौकरी के बदले गरीब लोगों की जमीन ले ली गई। बाढ़ राहत के नाम पर घोटाला हुआ। अमित शाह ने कहा कि हम दो साल के अंदर ही लखीसराय में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू और राबड़ी के दौर में जंगलराज के हालात थे और एनडीए ने सूबे में विकास किया।