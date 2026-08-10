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'अमित शाह तैयार, राहुल गांधी ही डरकर भाग रहे हैं' किरेन रिजिजू का पलटवार

By Shubham Sharma
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राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष को संसद में गृह मंत्री की निजी राय नहीं जाननी है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि कांग्रेस अब डर कर भाग रही है।

Kiren Rijiju Rahul Gandhi Amit Shah
किरेन रिजिजू ने कहा कि आरोप लगाकर भाग जाना लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आपको इसका सामना करना होगा।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष और राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान और चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब सरकार और गृह मंत्री संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो राहुल गांधी बहस से "भाग रहे हैं"।

किरेन रिजिजू ने आगे कहा, "मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार NEET को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह संसद में इसका पूरा जवाब देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और तैयार हैं। अब राहुल गांधी चर्चा और गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे हैं। हम तैयार हैं। अब देखना होगा कि कौन चर्चा से भागता है। सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बहस और चर्चा के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अमित शाह जी का जवाब सुनने का साहस दिखाती है या भाग जाती है।"

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नए बहानों की आड़ लेकर भाग रहे राहुल

रिजिजू ने पहले स्पष्ट किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) में सरकार ने पहले ही कह दिया है कि वह छात्रों के आंदोलन, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन के पटल पर खड़े होकर विपक्ष के हर आरोप और सवाल का विस्तृत ब्योरा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रिजिजू ने कहा, "राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहे थे। अब जब हम तैयार हैं, तो वे पीएम से माफी और नए बहानों की आड़ लेकर बहस से भाग रहे हैं। लोकतंत्र में आरोप लगाकर भाग जाना कायरतापूर्ण व्यवहार है।"

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दरअसल राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि विपक्ष को संसद में गृह मंत्री की निजी राय नहीं जाननी है। उन्होंने कहा, "हमारी तीन मांग हैं- छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शनकारी छात्रों से माफी मांगें और राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा हो।"

अध्यक्ष की तरफ से समय मिलने के बाद होगी चर्चा

इस पर किरेन रिजिजू ने कहा, "मैंने लोकसभा में सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं और सदन में बयान देने पर जोर दे रहे हैं। अब जबकि सरकार तैयार है और गृह मंत्री सभी घटनाक्रमों का विस्तृत विवरण देने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी भाग रहे हैं। इसीलिए मैंने सदन में कहा था: भागो मत, डरो मत। आरोप लगाकर भाग जाना लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आपको इसका सामना करना होगा।"

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उन्होंने आगे कहा, "गृह मंत्री कांग्रेस की इच्छा के अनुसार चर्चा करने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं राहुल गांधी से केवल यही आग्रह करता हूं कि वे भागें नहीं। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री से जवाब मांगना या माफी मांगने पर जोर देना सिर्फ दिखावा है। हम लोकसभा में सीधी चर्चा चाहते हैं और राहुल गांधी इससे भाग नहीं सकते। चर्चा की मांग करके भाग जाना कायरतापूर्ण व्यवहार है... अध्यक्ष की तरफ से समय निर्धारित होते ही हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे कल हो या परसों। कांग्रेस पार्टी को भागना नहीं चाहिए।"

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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