'न तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे, न ही...': तमिलनाडु में खूब गरजे अमित शाह; स्टालिन पर भी निशाना

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि उनका एकमात्र एजेंडा अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह स्टालिन का एकमात्र एजेंडा अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके-कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, जबकि डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने की मंशा रखते हैं।

तिरुनेलवेली में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "स्टालिन जी का एकमात्र एजेंडा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और सोनिया गांधी का एकमात्र एजेंडा अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन मैं दोनों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि न तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और न ही उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। केंद्र और तमिलनाडु दोनों जगह एनडीए की जीत निश्चित है।"

डीएमके पर भ्रष्टाचार का आरोप अमित शाह ने डीएमके सरकार को देश की "सबसे भ्रष्ट" सरकार करार देते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल क्लासिक ग्रंथ 'थिरुक्कुरल' में वर्णित आदर्श शासक के मार्गदर्शन के अनुसार सरकार चला रहे हैं, जबकि डीएमके सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर स्टालिन की आलोचना शाह ने हाल ही में भ्रष्ट मंत्रियों को सत्ता से हटाने के लिए प्रस्तावित विधेयक का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जिन्होंने काले कारनामे किए हैं, उन्हें इस कानून को खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है।" शाह ने डीएमके नेता और पूर्व मंत्री के. पोनमुडी के खिलाफ चल रहे मामले और हाल ही में जेल में रहे वी. सेंथिल बालाजी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या जेल में रहने के बावजूद मंत्रिमंडल में बने रहना और शासन करना उचित है।