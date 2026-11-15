NCP विलय की चर्चा के बीच पुणे पहुंच रहे अमित शाह, आखिर बीजेपी क्यों चाहती है मर्जर
NCP के मर्जर की चर्चाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पुणे पहुंच रहे हैं। वह दो दिन पुणे में ही रहेंगे। इस दौरान सुनेत्रा और पार्थ पवार से भी उनकी अलग बातचीत हो सकती है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों धड़ों के विलय की चर्चाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पुणे पहुंच रहे हैं। दो दिन वह पुणे में रहेंगे और इस दौरान वह पुणे जिला परिषद के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। यहीं पर प्लेन क्रैश में मारे गए पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अमित शाह पहले यहां 20 मिनट के लिए ही आने वाले थे। लेकिन बाद में उनका समय बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया गया। जानकारों का कहा है कि चुनावी समीकरण और महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही गहमा-गहमी की वजह से उन्होंने समय बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में सुनेत्रा और पार्थ पवार भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अमित शाह उन दोनों से भी बात कर सकते हैं।
सुप्रिया सुले बोलीं- कोई विलय नहीं होगा
एनसीपी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि पार्टी का विलय या फिर एनडीए में शामिल होने की सारी संभावनाएं अजित पवार की मौत के साथ ही खत्म हो गई हैं। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अजित पवार जीवित थे तो दोनों पार्टियों को फिर एक करने का विचार चल रहा था। हालांकि उनकी मौत के साथ ही यह चर्चा खत्म हो गई।
उन्होंने कहा कि मर्जर की इन सारी बातों से वह थक गई हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार के जीवित रहते विलय की तारीख तक निश्चित हो गई थी। लेकिन भाईकी मौत के बाद सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के गुट की ओर से ना तो कोई प्रस्ताव आया और ना ही विलय को लेकर कोई संदेश दिया गया था। एनसीपी शरद पवार ने शनिवार को कहा कि राकांपा के दोनों गुटों के संभावित विलय की खबरें "पूरी तरह से झूठी" हैं।
पाटिल ने यहां एक बयान में आरोप लगाया कि ऐसी खबरें जानबूझकर मीडिया में फैलाई जा रही हैं, ताकि लोगों का ध्यान सूखे, महंगाई, बेरोजगारी, कथित वोट चोरी और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों जैसे अहम मुद्दों से हटाया जा सके।
क्यों एनसीपी का विलय चाहती है एनसीपी
बीजेपी राजनीतिक गणित को देखते हुए चाहती है कि एनसीपी का मर्जर हो जाए। इसके पीछे परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को पास कराना भी है। बीजेपी ने इन दोनों विधेयकों को पास करवाने के लिए दूसरे दलों के 44 सांसदों से चर्चा कर दी है। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के 8 और शरद पवार गुट का 1 एक सांसद है। अगर दोनों का मर्जर होता है और एनडीए में आते हैं तो कुल 9 सांसदों का समर्थन हासिल हो जाएगा।
संसद की संख्या से इतर बीजेपी का ध्यान इंडिया गठबंधन में फूट डालने पर भी है। वह चाहती है कि किसी भी तरह से इंडियाा गठबंधन कमजोर पड़े और कुछ पार्टियां छिटक जाए। इससे बीजेपी की 2029 की राह आसान होगी। साथ ही इंडिया गठबंधन के कमजोर होने से उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें