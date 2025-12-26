Hindustan Hindi News
आतंकवाद की कमर तोड़ने की तैयारी, देश में पहली बार हथियारों का डेटाबेस लॉन्च; कैसे करेगा कमाल

अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधीन भारत की एंटी-टेरर एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की ओर से तैयार इस डेटाबेस का उद्घाटन किया। यह डेटाबेस आज देश को समर्पित किया गया, जिसके लिए गृह मंत्री NIA की ओर से आयोजित एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए।

Dec 26, 2025 05:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
आतंकवाद, उग्रवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत ने बेहद अहम कदम उठाया है। शुक्रवार को देश में पहली बार 'लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवरड फायरआर्म' डेटाबेस लॉन्च किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधीन भारत की एंटी-टेरर एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की ओर से तैयार इस डेटाबेस का उद्घाटन किया। यह डेटाबेस आज देश को समर्पित किया गया, जिसके लिए गृह मंत्री NIA की ओर से आयोजित दो दिवसीय एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए।

नए डेटाबेस को राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) से लूटी गई, चोरी हुई, खोई हुई या बरामद सरकारी हथियारों का रिकॉर्ड शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पूरे देश की सभी राज्य पुलिस बलों, अर्धसैनिक इकाइयों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि यह डेटाबेस सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी को शामिल करता है।

कितना कारगर है यह डाटाबेस

सीनियर अधिकारी ने बताया, 'यह डेटाबेस पुलिस और जांच एजेंसियों को हथियारों की बनावट और बरामदगी पैटर्न का पता लगाने में मदद करेगा, जिससे आपराधिक और आतंक-संबंधी जांच मजबूत होगी।' अधिकारियों ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अवैध हथियारों का पता लगाना जरूरी है। यह डेटाबेस एजेंसियों को विस्तार से जांच करने, आपराधिक नेटवर्क को पहचानने और हथियारों को आतंकवादी कृत्यों या हिंसक अपराधों में इस्तेमाल होने से रोकने में मददगार होगा।

