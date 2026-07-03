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नए चेहरों को कैबिनेट में जगह के आसार, पुराने नेता हो सकते हैं संगठन में शिफ्ट

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र में सत्तारूढ़ NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बड़ा फैसला ले सकता है। अटकलें हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव के आसार हैं, लेकिन अब तक नेताओं के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है।

नए चेहरों को कैबिनेट में जगह के आसार, पुराने नेता हो सकते हैं संगठन में शिफ्ट

cabinet reshuffle news: केंद्र सरकार में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस नई कैबिनेट में कई नए नामों को जगह मिल सकती है।

अटकलें हैं कि भाजपा कुछ बड़े मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन का काम सौंप सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सूची में किसका नाम होगा। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्री मंडल से हटाए जाने वाले कुछ बड़े चेहरों को राज्यपाल बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल, सिर्फ अटकलों का दौर जारी है।

मॉनसून सत्र से पहले हुआ था फेरबदल

सरकार की मंत्रिपरिषद में जल्द फेरबदल होने की संभावना प्रतीत हो रही है और सत्तारूढ़ दल के शीर्ष स्तर से मिल रहे संकेतों के अनुसार, यह फेरबदल अब कभी भी- संभवतः संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले किया जा सकता है। इस संबंधी विचार-विमर्श की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की नयी टीम की घोषणा के साथ किया जाएगा।

इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा में संगठनात्मक भूमिकाएं संभालने के लिए भेजा जाएगा और पार्टी के पदाधिकारियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी अटकलें हैं।

नए नेताओं को मिल सकता है मौका

मोदी कैबिनेट में इस बार नए और पुराने चेहरों का संतुलने देखने को मिल सकता है। इनमें तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों से एनडीए में आए नेताओं को भी चुना जा सकता है। हालांकि, अब तक इसपर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 20 जुलाई को शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले ही एनडीए बड़ा ऐलान कर सकता है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Rajnath Singh
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