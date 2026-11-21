गृह मंत्री ने बांध से प्रभावित होने की आशंका वाले लोगों के लिए देश के सबसे बेहतर पुनर्वास पैकेज में से एक देने का भरोसा भी दिया। शाह का यह बयान ऐसे समय आया, जब परियोजना के विरोध में पूर्वी सियांग जिले में प्रदर्शन हिंसक हुए हैं।

अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित मेगा बांध को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। शनिवार को उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं को बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा। सरकार स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही परियोजना पर आगे बढ़ेगी। क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इटानगर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय समुदायों की आशंकाओं की जानकारी है। वह खुद लोगों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।

अमित शाह ने 11,200 मेगावाट क्षमता वाली सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (SUMP) को देश और अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन इसके साथ स्थानीय लोगों की भावनाओं और पहचान का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार और उनका भी स्थानीय संस्कृति के प्रति उतना ही सम्मान है, जितना यहां के लोगों का है। परियोजना को लेकर कोई भी फैसला स्थानीय निवासियों को साथ लेकर ही किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि विकास की प्रक्रिया में इस क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से किसी तरह का समझौता नहीं होगा।

पुलिस थाने को कर दिया आग के हवाले गृह मंत्री ने प्रस्तावित बांध से प्रभावित होने की आशंका वाले लोगों के लिए देश के सबसे बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज में से एक देने का भरोसा भी दिया। अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब परियोजना के विरोध में पूर्वी सियांग जिले में प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। अक्टूबर में प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के कार्यालय में आग लगा दी थी। इसके अलावा एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया और तीन राजनीतिक नेताओं के आवासों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इससे पहले 12 घंटे के बंद के दौरान भी तनाव की स्थिति बनी थी। इसके एक दिन पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे।