56 का हो गया हूं लेकिन…अमित शाह का सपा सांसद को फोन, विश किया बर्थडे फिर पूछ लिया सवाल

गृह मंत्री अमित शाह ने सपा सांसद राजीव राय को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने राय से पूछा कि आप कितने साल के हो गए। इसपर उन्होंने कहा, ऑफिशियली 56 का पर अभी 53 का ही हूं।

गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने अपनी उम्र का राज खोल दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहले राजीव राय को जन्मदिन की बधाई देते हैं और फिर पूछते हैं कि आप कितने साल के हो गए। इस पर राजीव राय कहते हैं, ऑफिशियली 56 साल के हो गए हैं, वैसे 53 साल का हूं।

सांसद के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने टिप्पणी की है। एक यूजर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अकसर नेता चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र बढ़वा लेते हैं। राजीव राय ने कहा, सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी उन्हें फोन करके बधाई दी है। राजीव राय ने कहा कि हर साल अमित शाह उन्हें फोन करके जन्मदिन की बधाई देते हैं। राजीव राय ने कहा कि उनकी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।

बता दें कि राजीव राय को पहलगाम हमले के बाद विदेश दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में भी जगह दी गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया था। माना जाता है कि वह समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं।