amit shah called sp mp to wish birthday when asked his age his answer 56 का हो गया हूं लेकिन…अमित शाह का सपा सांसद को फोन, विश किया बर्थडे फिर पूछ लिया सवाल, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsamit shah called sp mp to wish birthday when asked his age his answer

56 का हो गया हूं लेकिन…अमित शाह का सपा सांसद को फोन, विश किया बर्थडे फिर पूछ लिया सवाल

गृह मंत्री अमित शाह ने सपा सांसद राजीव राय को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने राय से पूछा कि आप कितने साल के हो गए। इसपर उन्होंने कहा, ऑफिशियली 56 का पर अभी 53 का ही हूं। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:04 PM
share Share
Follow Us on
56 का हो गया हूं लेकिन…अमित शाह का सपा सांसद को फोन, विश किया बर्थडे फिर पूछ लिया सवाल

गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने अपनी उम्र का राज खोल दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहले राजीव राय को जन्मदिन की बधाई देते हैं और फिर पूछते हैं कि आप कितने साल के हो गए। इस पर राजीव राय कहते हैं, ऑफिशियली 56 साल के हो गए हैं, वैसे 53 साल का हूं।

सांसद के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने टिप्पणी की है। एक यूजर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अकसर नेता चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र बढ़वा लेते हैं। राजीव राय ने कहा, सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी उन्हें फोन करके बधाई दी है। राजीव राय ने कहा कि हर साल अमित शाह उन्हें फोन करके जन्मदिन की बधाई देते हैं। राजीव राय ने कहा कि उनकी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।

बता दें कि राजीव राय को पहलगाम हमले के बाद विदेश दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में भी जगह दी गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया था। माना जाता है कि वह समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं।

राजीव राय बलिया जिले के सुरही गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई बलिया से ही पूरी की और इसके बाद ग्रैजुएशन करने बनारस चले गए। उन्होंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की और फिर ब्रॉल्सब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी हासिल की।

Amit Shah
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।