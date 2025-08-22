Amit Shah attacks opposition VP candidate Sudershan Reddy says he used supreme court support Naxalism विपक्ष के VP कैंडिडेट पर अमित शाह का हमला, बोले- नक्सलिज्म सपोर्ट करने के लिए SC का इस्तेमाल किया, India News in Hindi - Hindustan
विपक्ष के VP कैंडिडेट पर अमित शाह का हमला, बोले- नक्सलिज्म सपोर्ट करने के लिए SC का इस्तेमाल किया

अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने वामपंथियों के दबाव में आकर सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने नक्सलिज्म को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया।

Fri, 22 Aug 2025 04:02 PM
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है। कोच्चि में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए वामपंथी उग्रवाद के पक्ष में फैसले सुनाए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वामपंथियों के दबाव में आकर सुदर्शन रेड्डी को चुना है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि रेड्डी को उम्मीदवार बनाने से केरल में कांग्रेस की जीत की बची हुई संभावना भी खत्म हो गई है।”

अमित शाह ने आगे कहा, “विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही शख्स हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद की मदद के लिए सलवा जुडूम जैसा फैसला दिया था। अगर ऐसा फैसला नहीं दिया गया होता, तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता।” शाह ने आगे कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दंश और उग्रवाद को भी झेला है। उन्होंने कहा कि केरल की जनता जरूर देखेगी कि कैसे वामपंथियों के दबाव में कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसने सर्वोच्च न्यायालय जैसे संस्थान का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी ने वामपंथियों के दबाव में ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिसने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद का स्पोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया।"

बता दें कि INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का साझा उम्मीदवार घोषित किया है। SC के जज रहते रेड्डी ने कई चर्चित फैसले सुनाए थे जिनमें सलमा जुडूम मामला बेहद अहम है। 2011 में एक फैसले में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की दो जजों की पीठ ने सलवा जुडूम को भंग कर दिया था। सलवा जुडूम एक ऐसा संगठन था जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ आदिवासी युवाओं को उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त किया जाता था। पीठ ने अपने फैसले में इस संगठन को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया था।

इससे पहले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने बीते माह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद देश में अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 9 सितंबर को होगी। उसी दिन मतगणना के बाद नतीजे की भी घोषणा की जाएगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाली NDA ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सी पी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुदर्शन रेड्डी उन्हें चुनौती पेश करेंगे।

