विपक्ष के VP कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह का फिर हमला- उनके चलते दो दशक चला नक्सलवाद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने (सुदर्शन रेड्डी) सलवा जुडूम को खारिज कर दिया था। उन्होंने आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को ही समाप्त कर दिया था। उनके इस फैसले का असर ही है कि इस देश में नक्सलवाद दो दशक से ज्यादा समय तक चला। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब अमित शाह ने रेड्डी पर निशाना साधा हो, इससे पहले भी उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज करने का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा था।

एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा,"उन्होंने सलवा जुडूम को रद्द कर दिया, आदिवासी लोगों की आत्मरक्षा की प्रक्रिया को खत्म कर दिया। इसी वजह से आज इस देश में नक्सलवाद दो दशक से ज्यादा समय तक चला... मेरा मानना है कि वामपंथी विचार धारा की तरफ उनका झुकाव ही उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनने का विकल्प रही होगी।"

आपको बता दें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इससे पहले भी जब सुदर्शन रेड्डी के ऊपर निशाना साधा था। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए सुदर्शन रेड्डी ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना उनका कर्तव्य है।

रेड्डी ने कहा, "मैं भारत के गृहमंत्री के साथ इस मामले में सीधे तौर पर नहीं जुड़ना चाहता। विचारधारा के विरोध के बावजूद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करना उनका संवैधानिक दायित्व है। दूसरी बात, जो वह कह रहे हैं कि मैंने यह फैसला लिया... तो यह मेरा निजी फैसला नहीं था, यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय का था।"

रेड्डी ने कहा कि यह फैसला 40 पेजों में दिया गया था। उनकी इच्छा है कि गृहमंत्री इस मुद्दे पर कुछ कहने से पहले वह पूरा फैसला पढ़ लें। अगर वह ऐसा करते तो वह शायद यह टिप्पणी नहीं करते।